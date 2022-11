Rihanna révèle que son petit garçon l’a poussée à faire le spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Rihanna parle de sa vie de mère, plongeant dans les raisons pour lesquelles elle accélère sa carrière musicale quelques mois seulement après avoir accouché.

Dans une nouvelle interview avec Vogue, le magazine a rencontré Rih alors qu’elle travaillait sur le quatrième volet de ses défilés de mode bien-aimés Savage X Fenty, dont la première est prévue cette semaine. Sans surprise, l’une des premières choses dont la nouvelle maman a parlé était à quel point elle était fatiguée tout en équilibrant sa vie entre le bébé et sa carrière.

“Je pensais que j’allais retourner au travail et je l’ai fait”, a déclaré Rihanna au point de vente. « Ensuite, j’ai fait une petite pause, puis je suis revenu, et maintenant je suis de retour à l’extérieur… J’avais l’habitude d’être fatigué et de pousser et de continuer. C’est une fatigue sur laquelle vous n’avez aucun contrôle. Votre corps est en train de se fermer.