Photo : Rihanna ressent une pression intense après avoir lancé une ligne de soins capillaires : rapport

Rihanna serait obsédée par le fait d’avoir des cheveux parfaits.

Pour ceux qui ne le savent pas, Rihanna a lancé sa ligne de soins capillaires, appelée Cheveux Fentyle 13 juin 2024.

Maintenant, un Vie et style Un initié a déclaré au point de vente: « Elle dépense plus de 20 000 $ par mois pour ses cheveux depuis des années », notant: « et cela n’a pas changé, même depuis qu’elle a des enfants. »

« Elle a un coiffeur personnel qui la coiffe chaque fois qu’elle quitte la maison », ont-ils également ajouté.

L’initié a même mentionné : « Elle a des extensions de cheveux et les change chaque semaine. Elle veut de nouveaux cheveux à chaque fois.

Apparemment, le nouveau lancement de la chanteuse a mis « encore plus de pression » pour qu’elle ait « des cheveux parfaits à tout moment ».

« Elle n’a pas de place pour une mauvaise journée capillaire. Et elle aime être créative avec ses styles. Il est également très important pour elle de protéger ses cheveux naturels, ce qui est une autre raison pour laquelle elle retire et refait toujours ses extensions », ont-ils expliqué.

En conclusion, la source a confié : « Afin de la maintenir en parfaite santé, elle doit faire beaucoup d’efforts. Pour elle, aucune somme d’argent n’est de trop pour avoir des cheveux parfaits.