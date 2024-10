Rihanna répond à une question sauvage sur les « Freak Offs » de Diddy

Rihanna a répondu à un journaliste audacieux lui demandant si elle assistait aux prétendues soirées sexuelles « flippantes » de Diddy.

Un membre des paparazzi a rattrapé la superstar barbadienne alors qu’elle quittait une soirée et lui a demandé sans détour : « Avez-vous assisté à l’une des soirées de P. Diddy ? Étiez-vous impliqué dans l’une de ces folies ?

En réponse, RiRi a ri et on l’a entendu dire : « C’est fou », avant de monter dans une voiture qui l’attendait.

Regardez l’échange ci-dessous.

Rihanna a ri et a dit « c’est fou » après qu’on lui ait demandé si elle avait assisté aux freak offs de Diddy. pic.twitter.com/8zlqwWF1u2 – Akademiks TV (@AkademiksTV) 2 octobre 2024

Bien que Rihanna ait été aperçue à plusieurs des mêmes fêtes et événements que le magnat en difficulté, qui a été accusé de trafic sexuel et de racket, rien n’indique qu’elle ait été impliquée dans une telle criminalité.

RiRi n’est pas la seule superstar à avoir été interrogée sur les soirées prétendument sordides de Diddy ces derniers temps.

L’acteur et comédien Kevin Hart a également été interrogé sur les soi-disant « freak offs » de Puffy lorsqu’il a été interviewé par Divertissement ce soir plus tôt cette semaine.

« Hé, Kev. Lorsque vous avez accueilli Diddy, avez-vous attrapé de l’huile pour bébé ? » lui a demandé le paparazzi.

Hart, peu impressionné, a répondu : « Vous posez la mauvaise question à la mauvaise personne, mec. »

Le Devenez dur La star a répété sa réponse évasive lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Diddy était « en sécurité en prison ».

La première question faisait référence à Kevin Hart qui avait organisé une fête pour le patron de Bad Boy en 2010 pour célébrer la sortie de son album Diddy-Dirty Money. Dernier train pour Parisdont les images sont récemment devenues virales à la suite de son arrestation.

La fête, qui s’est déroulée dans une chambre d’hôtel de New York et a été diffusée en direct en ligne, a suscité un certain nombre de réactions de « pause » de la part de Hart lorsque Puffy lui a demandé de s’asseoir à côté de lui sur un lit et s’est rappelé plus tard avoir « lutté » contre Usher pour des céréales lorsque ils vivaient ensemble.

Le moment le plus mémorable est survenu lorsque les cheveux d’une femme en bikini ont pris feu sur une bougie alors qu’elle se détendait dans une baignoire. Hart, qui était assis juste à côté d’elle, s’est levé sous le choc et a demandé : « Oh merde ! La caméra a-t-elle capté ça ?! »

Malgré le caractère sauvage de la fête, aucune preuve d’activité criminelle n’a été détectée lors de la diffusion en direct.

Les « freak offs » présumés de Diddy sont au cœur de son affaire fédérale, les procureurs l’accusant d’avoir forcé des femmes – en recourant à la drogue, à la violence, aux menaces et au chantage – à avoir des relations sexuelles avec des prostitués pour son plaisir.

Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et a nié tout acte répréhensible. Le magnat est actuellement en prison en attente de procès après s’être vu refuser la libération sous caution.