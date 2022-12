Rihanna repérée en train de soutenir son Boo A$AP Rocky

La milliardaire bae Rihanna a été aperçue en train de soutenir son chéri, A$AP Rocky, à l’Amazon Music Live à Los Angeles.

La mégastar s’est présentée impeccable et bien vêtue d’une veste en cuir tabac Prada automne 2022 à 10 600 $. La veste en cuir surdimensionnée est dotée d’une capuche zippée doublée de peau de mouton bordée d’Aspen pour un effet doux avec des contrastes de couleurs délicats. Elle a associé le look à une chemise marron, une jupe en peau de serpent marron et un sac à main assorti.

Rihanna était présente pour encourager son partenaire A$AP. Avant sa performance diffusée en direct pour Amazon Music Live, le rappeur nominé aux Grammy Awards est apparu à l’écran lors d’une pause publicitaire pour Thursday Night Football et a annoncé son nouvel album Ne soyez pas stupide.

“Football du jeudi soir”, a-t-il déclaré. “Amazone. Première fois de retour sur scène. Album terminé. Ne soyez pas stupide. Allons-y.”

Il a ensuite interprété trois chansons de son album longtemps taquiné. L’une de ces nouvelles chansons rendait hommage aux icônes du hip-hop déchues, le rappeur projetant des images de Tupac Shakur, Biggie Smalls et DMX pendant qu’il se produisait.

Rih et son bébé papa sont d’accord car elle a également fait son retour tant attendu à la musique avec la bande originale de Black Panther: Wakanda Forever.

La nouvelle maman avait l’air fière et remplie de joie alors qu’elle rejoignait la petite foule pour sortir son téléphone et enregistrer son homme.

“Vous devez savoir que nous avons la statistique la plus élevée de perdre des gens”, a déclaré Rocky à la foule. “Aucun autre genre ne perd les rockstars, les chanteurs pop et les artistes country.”

“Hip-hoppers”, a-t-il déclaré, “nous nous faisons tuer et tirer dessus tous les jours. Les overdoses, tous les types d’événements malheureux.

En plus de sa grande nouvelle, A $ AP Rocky a interprété quelques-uns de ses succès classiques pendant que Rihanna chantait.

Les rôles seront bientôt inversés en février lorsque Rihanna se produira à la mi-temps du SuperBowl. Nous sommes sûrs qu’A$AP sera à l’avant-plan pour soutenir son boo.

Rihanna et Rocky sont amis depuis 2012 environ et ont commencé à se fréquenter en 2020. Le couple a fermement tenu leur fils à l’écart des projecteurs et a choisi de ne pas partager de photos de lui – ni même de révéler son nom.

Êtes-vous impatient de revoir Rihanna sur scène ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!