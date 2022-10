Rihanna rend hommage à DMX avec un sweat-shirt surdimensionné tout en faisant des courses – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : LESE / BACKGRID

Plus d’un an après DMX décédé des suites d’une crise cardiaque mortelle, Rihanna honoré la défunte légende du hip-hop lors de ses déplacements à West Hollywood. Alors que Rihanna, 34 ans, s’est rendue à Bristol Farms mardi 4 octobre, elle est sortie dans un sweat-shirt surdimensionné portant le visage du rappeur “Party Up (Up In Here)” sur le devant. La chemise commémorative avait sa date de naissance et son décès sur les manches, avec une paire de croix flanquant les deux côtés. Rihanna a associé le sweat-shirt surdimensionné à un short de vélo et des claquettes pour la course. Elle a complété le look avec des lunettes de soleil noires, une chaîne en or et son sens naturel de cool.

Plus à propos Rihanna

Au cours de cette sortie, Rihanna a évoqué pour la première fois la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023. “Je suis stressé!” Rihanna a déclaré aux journalistes, l’attendant à l’extérieur de Bristol Farms. “Mais je suis excité !” elle a ajouté. Les paparazzi ont tenté d’obtenir des détails sur d’éventuelles stars invitées pour le prochain spectacle, mais Rihanna a d’abord ignoré. Lorsque la journaliste évoque une possible apparition de son amour et père de son enfant, A $ AP RockyRihanna a dit: “Peut-être, ma fille.”

Rihanna devrait être la tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII, qui aura lieu le 12 février 2023 au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Roc Nation poursuivra la production du spectacle, après avoir repris les rênes du spectaculaire sport-spectacle. Apple Music parrainera l’émission pour la première fois, en remplacement du sponsor de longue date Pepsi. “Rihanna est une artiste d’enregistrement incroyable qui est la préférée de plusieurs millions de clients Apple Music à travers le monde”, a déclaré Olivier Schusser, vice-président d’Apple pour Apple Music et Beats. “Nous sommes ravis de nous associer à Rihanna, Roc Nation et la NFL pour offrir aux fans de musique et de sport un spectacle mémorable – quel artiste incroyable pour le premier Apple Music Super Bowl Halftime Show.”

Les fans espèrent également que cette performance au Super Bowl correspondra à la sortie du neuvième album studio tant attendu de Rihanna. Au cours des dernières semaines, Rihanna a fait plusieurs voyages au studio d’enregistrement, ce qui a rendu certains prudemment enthousiastes à l’idée qu’ils obtiendraient enfin la suite de 2016. Anti.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





DMX a récemment fait la une des journaux, grâce à un très confus Dash de Stacey. Dans une vidéo TikTok publiée le 31 août, le Désemparés La star a admis qu’elle n’avait aucune idée que DMX était mort, même si le rappeur est décédé en avril 2021. “J’ai honte”, a déclaré Stacey dans sa vidéo. « Je ne savais pas que DMX était mort. Je ne savais pas. D’une cocaïne [induced heart attack]. J’ai, aujourd’hui, six ans et un mois d’abstinence, et ça me brise le cœur. Il y a perdu. Il a perdu contre ce démon de la dépendance. S’il vous plaît, ne perdez pas.