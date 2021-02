Rihanna réagit après que la chanteuse pose seins nus pour une séance de lingerie portant un collier Ganesha | Actualités Ents & Arts

Rihanna a été accusée d’appropriation culturelle après avoir posé seins nus sur une photo Instagram, ne portant que des boxers en soie et un collier représentant le dieu hindou Ganesha.

La chanteuse et créatrice faisait la promotion de sa ligne de lingerie Savage X Fenty, mais a irrité certains fans en choisissant la divinité religieuse dans le cadre de ses vêtements de mode.

Ganesha, ou Ganesh – qui a la tête d’un éléphant – est l’un des dieux hindous les plus connus et est vénéré pour sa sagesse et son association avec le succès.

Cependant, son appariement du pendentif en perles blanches avec juste une poitrine nue, des tatouages ​​et des pantalons a conduit à un contrecoup sur les médias sociaux, un fan l’appelant « irrespect 101 ».

Un autre a écrit: « Chère Rihanna, arrêtez cette absurdité. Super offensive portant Ganesha comme ça. Notre premier dieu, un sentiment sacré pour des millions de personnes célébrant Ganesh Chaturthi chaque année. Désolé Ri, vous m’avez déçu et d’autres vous avez dépassé les limites. [sic]. «

Tandis qu’un second a commenté: « Vous portez un collier de divinité et un Murthi [the image of an idol] de ma culture qui a déjà été suffisamment appropriée culturellement. Comment est-ce acceptable quand une personne a plus que suffisamment de ressources pour au moins découvrir la signification et la signification des chaînes et du pendentif autour de son cou? «

Quelqu’un d’autre a demandé: « Pourquoi le pendentif Ganesh God pour vendre de la lingerie? »

D’autres ont estimé que Rihanna utilisait l’icône religieuse pour une valeur de choc, commentant: « D’abord avoir une campagne de lingerie dans un temple. Et maintenant ceci … à ce stade, elle le fait juste exprès. »

Ce n’est pas la première fois que cet homme de 32 ans est accusé d’insensibilité culturelle.

En octobre de l’année dernière, Rihanna s’est excusé auprès de la communauté musulmane pour son utilisation « involontairement offensante » de textes sacrés lors d’un autre défilé de lingerie, après avoir utilisé une chanson contenant un échantillon des textes sacrés du Hadith de l’Islam.

Après des critiques en ligne, elle a remercié les fans d’avoir mis en évidence le problème, le qualifiant d ‘ »erreur honnête mais négligente ».

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Plus tôt ce mois-ci, Rihanna est entrée dans l’arène politique pour lui montrer soutien aux agriculteurs indiens protestant à New Delhi contre les nouvelles lois agricoles qui, selon eux, détruiront leurs moyens de subsistance.

Le tweet de la star, partagé avec ses 101 millions d’abonnés, a mis en colère le gouvernement indien, qui a ensuite critiqué les célébrités soutenant la cause sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elles n’étaient ni « exactes ni responsables ».

Sky News a contacté Rihanna pour un commentaire.