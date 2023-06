Rihanna quitte son poste de PDG de Savage X Fenty après 5 ans

Rihanna a récemment remporté les titres de nominée aux Oscars, d’interprète de la mi-temps du Super Bowl et de mère, mais elle supprime le PDG de son CV.

Depuis la fondation de Savage X Fenty en 2018, Rihanna a appelé tous les coups en tant que PDG. Maintenant, elle laisse quelqu’un d’autre prendre les devants pour la prochaine ère de la marque de lingerie. Affaires en vogue rapporte que le chanteur a annoncé Hillary Super comme le prochain Sauvage X Fenty PDG.

Hillary Super prendra en charge les opérations quotidiennes à partir du lundi 26 juin. Rihanna a assuré aux fans et aux clients que le changement est un bon signe pour l’entreprise en pleine évolution.

« C’était magnifique de voir notre vision de Savage X Fenty avoir un impact aussi incroyable sur l’industrie au cours des cinq dernières années. Ce n’est que le début pour nous, et nous allons continuer à nous développer de manière à toujours être en contact avec le consommateur », a déclaré Rihanna.

« Je suis tellement reconnaissante et ravie d’accueillir Hillary Super en tant que nouvelle PDG – elle est une leader solide et se concentre sur l’avancement de l’entreprise à un niveau encore plus élevé. »