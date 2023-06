Rihanna quitte son poste de directrice générale de sa marque de lingerie Savage X Fenty

La star de la musique Rihanna quitte le poste de directrice générale de sa marque de lingerie, Savage X Fenty, cinq ans après sa création et a annoncé un directeur de la mode pour la remplacer.

Rihanna a nommé Hillary Super, l’ancienne directrice générale de la société américaine de mode, de maison et de beauté Anthropologie Group, en tant que nouvelle PDG de son entreprise de sous-vêtements, comme signalé pour la première fois par Vogue Business.

« Un symbole de force »: comment la bosse de Rihanna a changé le style de grossesse En savoir plus

Le magnat de la musique et de la beauté passera du travail de direction au jour le jour à un rôle de leadership alternatif en tant que président exécutif.

« C’était magnifique de voir notre vision de Savage X Fenty avoir un impact aussi incroyable sur l’industrie au cours des cinq dernières années. Ce n’est que le début pour nous, et nous allons continuer à nous développer de manière à toujours être en contact avec le consommateur. Je suis tellement reconnaissante et ravie d’accueillir Hillary Super en tant que nouvelle PDG – c’est une dirigeante forte et qui se concentre sur l’amélioration de l’activité », a déclaré Rihanna dans un communiqué.

La passation a lieu le 26 juin. La valeur nette de Rihanna est estimée à plus de 1,4 milliard de dollars, Vogue signalé.

Lorsque Savage X Fenty a été lancé en 2018, il a été accueilli, comme sa ligne de maquillage l’année précédente, avec des éloges pour la diversité de son attrait pour un large éventail de tailles humaines et de tons de peau.

À la tête d’Anthropologie, Super a été inclus dans le Liste américaine 2017 des « quarante femmes à surveiller de plus de 40 ans » pour « revitaliser le commerce de détail et briser les stéréotypes ».

La liste indiquait qu’elle souhaitait encadrer les entrepreneurs de la mode, ajoutant: «Elle se concentre sur le rôle de mentor de deux manières clés: être un leader fort, gentil et fiable et un modèle pour les jeunes femmes et utiliser sa plate-forme unique en tant que femme gay dans la mode. pour briser les stéréotypes et aider les jeunes femmes à visualiser leur avenir unique.