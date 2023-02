Rihanna promet un show à la mi-temps du Super Bowl « plein à craquer »

Rihanna met tout en œuvre avant son spectacle de la mi-temps du Super Bowl, se concentrant si fort sur ce qu’elle promet d’être “un spectacle plein à craquer” que son prochain anniversaire et la Saint-Valentin lui ont presque échappé.

« La setlist était le plus gros défi. C’était la partie la plus difficile, la plus difficile. Décider comment maximiser 13 minutes mais aussi célébrer – c’est ce que ce spectacle va être. Ce sera une célébration de mon catalogue de la meilleure façon dont nous aurions pu le mettre en place », a déclaré Rihanna.

Lors d’une avant-première médiatique jeudi avant le match de dimanche entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, la superstar de la musique et nouvelle maman a déclaré que son apparition – son premier événement en direct en sept ans – donne l’impression « que cela n’aurait pu être que maintenant ».

La chanteuse a déclaré qu’elle n’était pas sûre au départ de relever le défi de se produire alors qu’elle était à trois mois du post-partum et s’est demandé “devrais-je prendre des décisions importantes comme celle-ci en ce moment ? Je pourrais le regretter.

“Mais quand vous devenez maman, il se passe quelque chose où vous sentez que vous pouvez conquérir le monde, vous pouvez faire n’importe quoi”, a déclaré Rihanna. “Le Super Bowl est l’une des plus grandes scènes du monde. Aussi effrayant que cela ait été, parce que je n’étais pas monté sur scène depuis sept ans, il y a quelque chose d’exaltant dans le défi que cela représente.

Neuf fois lauréate d’un Grammy Award, Rihanna compte 14 succès n ° 1 du Billboard Hot 100, dont “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” et “Disturbia”. Elle et le rappeur A$AP Rocky ont récemment accueilli son premier enfant.

“En fin de compte, si ça échoue ou ça vole, mon nom doit s’y tenir. Et donc je m’implique vraiment dans tous les aspects de tout ce que je fais », a-t-elle déclaré.

Le sponsor de la performance à la mi-temps, Apple Music, a organisé un événement modéré jeudi, mais la modératrice Nadeska Alexis était la seule journaliste autorisée à poser des questions à Rihanna.

Rihanna rejoint une liste d’artistes célèbres qui ont joué lors des spectacles de mi-temps du Super Bowl, notamment Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira et The Weeknd. L’année dernière, le hip-hop a été célébré avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

Le chanteur avait précédemment refusé de se produire dans le spectacle de mi-temps de 2019 par solidarité avec Colin Kaepernick. Mais elle a dit que le moment et les circonstances lui convenaient cette fois-ci.

La star de la musique country Chris Stapleton chantera l’hymne national, tandis que la légende du R&B Babyface interprétera “America the Beautiful”. L’acteur-chanteur Sheryl Lee Ralph interprétera également “Lift Every Voice and Sing”. Lorsqu’on leur a demandé qui ils encourageaient dimanche, Ralph a déclaré qu’elle soutenait les Eagles tandis que Stapleton et Babyface ont déclaré qu’ils soutenaient Rihanna.

Ralph a applaudi la NFL pour avoir fait un effort pour être inclusive et “représenter tout le monde” à travers les trois chansons.

“Un jour, le dimanche du Super Bowl, 200 millions de personnes se réunissent pour s’asseoir et en faire l’expérience ici, quel moment et quelle façon de nous rassembler tous”, a-t-elle déclaré. “Je suis très content et très heureux de pouvoir être sur la ligne des 40 yards.”

Babyface a déclaré qu’il avait commencé à chanter “America the Beautiful” en deuxième année pour une pièce de théâtre au lycée.

“Il est difficile de croire qu’il y a tant d’années, c’est-à-dire il y a beaucoup d’années, que je sois ici pour chanter” America the Beautiful “”, a-t-il déclaré. «À l’époque, ma mère était dans le public et elle ne pouvait pas croire que j’étais là-haut sur scène en train de chanter. Comme le gamin timide qui est monté là-haut en chantant. Penser à elle en train de regarder ça maintenant et de me voir en ce moment chanter “America the Beautiful”, la boucle est bouclée.

L’acteur oscarisé Troy Kotsur interprétera l’hymne national en langue des signes américaine. Colin Denny signera “America the Beautiful” et “Lift Every Voice and Sing” sera signé par Justina Miles.

Par l’intermédiaire d’un interprète, Kotsur a déclaré que jouer le rendait plus fier d’être américain. Miles a déclaré que “Lift Every Voice and Sing” représente la résilience.

“L’hymne national n’a jamais vraiment résonné en moi personnellement, mais l’hymne national noir est vraiment inspirant et stimulant”, a déclaré Miles. « Cette chanson est si positive et si belle. Vous ne l’entendez pas vraiment ou ne le voyez pas très souvent. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas l’existence de l’hymne national noir. Ce n’est pas seulement pour moi de partager cette expérience avec le monde entier, mais pour vraiment apporter cette autonomie à des millions de personnes noires et sourdes dans tout le pays qui n’ont jamais vu cela auparavant.

Apple Music a remplacé cette année Pepsi, qui sponsorisait l’émission depuis 10 ans. Les conditions n’ont pas été annoncées, mais les analystes s’attendaient à ce que la ligue obtienne au moins 50 millions de dollars par an pour les droits.

—Jonathan Landrum Jr., Associated Press

NFLPMusique Pop