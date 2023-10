Préparez-vous, Rihanna Navy – le chanteur a quelque chose de spécial à vous proposer. Le gagnant du GRAMMY prévoit une tournée mondiale pour 2024/2025 après avoir conclu un accord avec Live Nation et envisage de sortir de la nouvelle musique, a appris ET.

Cela fait un an que Rihanna l’a libérée Single nominé aux Oscars“Lève-moi”, du Panthère noire : Wakanda pour toujours bande originale, qui a marqué le maman de deux enfantsc’est premier single en six ans. Même si elle est apparue sur diverses chansons, la chanteuse de 35 ans n’a pas sorti d’album depuis 2016.

La créatrice de FENTY Beauty a naturellement eu du pain sur la planche avec sa famille qui s’agrandit : elle et le rappeur A$AP Rocheux ont accueilli leur premier enfant, RZA Athelston Mayersen mai 2022 et a présenté son dernier ajout au monde, Émeute Rose Mayersle mois dernier.

Une source a déclaré à ET que Rihanna et A$AP aiment la vie de famille de quatre personnes. “Ils ont les mains pleines”, a déclaré la source avant d’ajouter que les deux parents sont incroyablement impliqués.

Plus tôt cette année, Rihanna a surpris le monde avec sa deuxième annonce de grossesse pendant le Spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII, un moment qui a touché le cœur des fans du monde entier. Une source proche du couple a partagé : “Rihanna adore être maman, et c’est sa plus grande réussite dans la vie. Elle et A$AP ont toujours voulu agrandir leur famille et avoir un autre bébé ensemble.”

DIGGZY/Shutterstock

Malgré leurs carrières bien remplies, Rihanna et A$AP continuent de démontrer un soutien indéfectible l’un envers l’autre et envers leur famille. “Ils sont tellement excités à l’idée d’agrandir leur famille et sont tellement unis en matière de parentalité”, avait ajouté la source à l’époque. “Ils s’amusent tellement ensemble et sont très amoureux. Ils partageaient déjà un lien spécial, et le fait d’être parents ensemble a rendu leur lien encore plus fort.”

Alors qu’elle s’installe dans son nouveau rôle en élevant deux garçons, il semble que Rihanna soit prête à remettre sa carrière musicale au premier plan. Le chanteur a récemment démissionné de son poste de PDG de Savage X Fentyla marque de lingerie qu’elle possède avec LVMH.

“C’est magnifique de voir notre vision pour Savage X Fenty avoir un impact d’une telle ampleur sur l’industrie au cours des cinq dernières années”, a déclaré Rihanna, qui a fondé la ligne en 2018. Vogue Affaires en juin. “Ce n’est que le début pour nous, et nous allons continuer à nous développer de manière à toujours être en contact avec le consommateur.”

Alors que Rihanna est toujours présidente exécutive de la société, Hillary Super, ancienne PDG d’Anthropologie Group, a pris la relève en tant que PDG, a rapporté le média. “Je suis très reconnaissante et excitée d’accueillir Hillary Super en tant que nouvelle PDG”, a ajouté Rihanna. “C’est une leader forte et elle s’emploie à amener l’entreprise à un niveau encore plus élevé.”

Les fans en redemandent depuis La performance de Rihanna à la mi-temps, et il semble que le moment soit enfin venu. Même s’il reste à savoir si Rihanna sortira son neuvième album studio tant attendu, les fans peuvent être rassurés d’apprendre qu’il y aura de la nouvelle musique de la chanteuse au cours de la nouvelle année.

