Rihanna prête à être la tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl d’Apple Music

Après des années à nous priver, Rihanna est sur le point de faire la une du premier spectacle de la mi-temps du Super Bowl d’Apple Music et le fondateur de Fenty reçoit les conseils du Dr Dre.

La dernière fois que la plupart d’entre nous avons vu Rihanna se produire, c’était aux Grammy Awards 2018 aux côtés de Bryson Tiller et DJ Khaled. Depuis lors, elle s’est concentrée sur la construction de son empire Fenty et a atteint le statut de milliardaire. Les fans se sont demandé quand Rih reviendrait à la musique et hier, nous avons reçu le plus grand signe que son retour est en route.

Rihanna a confirmé qu’elle serait la tête d’affiche du premier spectacle de mi-temps d’Apple Music l’année prochaine.

Rihanna confirme qu’elle sera la tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2023 d’Apple Music

Avec Rihanna revenant enfin à tout ce qui touche à la musique, tout le monde est ravi et a hâte de voir ce qu’elle a en préparation. Pour l’instant, les questions sur l’album cesseront mais bientôt elles reviendront et j’espère que la bonne soeur Rih aura une réponse pour nous.

Jay-Z a parlé de la venue de Rihanna dans le communiqué de presse de l’émission de mi-temps soutenue par Roc Nation.

“Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé les attentes à chaque tournant”, a déclaré Jay-Z dans un communiqué. son agence de divertissement, Roc Nation, est un producteur exécutif de l’émission de mi-temps. “Une personne née sur la petite île de la Barbade qui est devenue l’un des artistes les plus en vue de tous les temps. Autodidacte dans les affaires et le divertissement.

Lors de l’annonce d’Apple Music sur Beats1, le Dr Dre a rejoint Ebro pour parler de Rihanna faisant le spectacle de la mi-temps et il est tout aussi excité que le reste d’entre nous.

“Oh, mon dieu”, a déclaré Dre, qui a pris la scène du Super Bowl l’année dernière. « Laisse-moi te dire quelque chose, mec. En fait, je viens d’apprendre que Rihanna va le faire, et je suis un super fan de Rihanna. J’ai hâte de voir ce qu’elle va faire. “, a déclaré Dre. «Je l’aime juste et ce qu’elle fait, et elle descend, et comment elle aborde son art et les neuf ensemble. C’est fantastique. Elle a l’occasion de vraiment nous époustoufler. Je sais que nous plaçons la barre extrêmement haute », a-t-il ajouté.

Le Dr Dre a également donné des conseils à Rih et a expliqué à quel point le spectacle est fou. Selon Dre, la seule façon d’exécuter le spectacle de la mi-temps est le travail d’équipe.

“Mettez les bonnes personnes autour de vous et amusez-vous”, a déclaré Dre. « C’est essentiellement ce dont il s’agit, s’assurer que vous avez les bonnes personnes créatives autour de vous. Elle voudra peut-être se renseigner sur certaines des personnes que nous avons utilisées pour faire notre émission. “Je ne sais pas si j’ai déjà été aussi nerveux auparavant”, a-t-il déclaré. « En plus de cela, je ne sais pas si j’ai jamais attendu avec plus d’impatience un lundi matin. Il s’agit donc de se préparer et de s’assurer d’avoir les bonnes personnes autour de soi. Toutes ces personnes sont venues pour moi, et tout le monde était extrêmement enthousiaste à propos du spectacle. Nous avons passé un bon moment, même si c’est beaucoup de choses et beaucoup de gens sur lesquels vous devez compter. Vous parlez d’au moins 3 000 personnes sur lesquelles vous devez compter pour réussir ce spectacle pendant 13 minutes. C’est donc une pression extrême, mais c’est amusant en même temps. Quand c’est fait, c’est comme la chair de poule, mon pote. J’ai eu la chair de poule, surtout à cause de la réaction que nous avons eue du spectacle, et surtout de pouvoir faire le spectacle avec tous mes amis.

Le compte à rebours est lancé et le Super Bowl LVII aura lieu le 12 février 2023.