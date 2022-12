Rihanna porte une robe transparente sexy après l’événement Art Basel

Rihanna refuse de perdre son sexy après la naissance de son fils et on ne lui en veut pas !

La crooner des Caraïbes est sortie dans une robe noire moulante avec son rappeur boo, ASAP Rocky lors du troisième jour d’Art Basel Miami Beach. Samedi, l’heureux couple a profité d’une pause de bébé alors qu’ils se plongeaient dans l’art présenté.

Les nouveaux parents ont été égouttés alors qu’ils dînaient au restaurant Carbone de South Beach après l’événement, mais la robe de la chanteuse “Umbrella” a volé la vedette.

La chanteuse “Diamonds” portait une robe longue noire et transparente révélant son ventre et ses sous-vêtements noirs. Rih ne voulait pas que les bouillies attrapent un pincement alors qu’elle tenait le haut de sa robe avec son bras. Elle a accessoirisé l’ensemble avec une longue chaîne en or qui drapé sur son épaule et son sac en peau de serpent.

Avec une ombre à paupières turquoise sur ses paupières et des talons noirs à lanières sur ses pieds, la pop star s’est promenée de manière sexy dans le restaurant.

Les deux parents ont été en mode travail et n’ont montré aucun signe de ralentissement. Rihanna a sorti une chanson “Lift Me Up” pour la bande originale de Wakanda Forever qui a provoqué des larmes pour beaucoup lorsqu’elle a été jouée à la fin du film et ASAP travaillerait sur un nouvel album.

Que pensez-vous du look des femmes d’affaires barbadiennes ?