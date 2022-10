Rihanna porte une robe à fente haute pour le dîner d’ASAP Rocky’s B’Day

Rakim et Robyn se sont égayés pour son anniversaire ce week-end.

Dimanche soir, Rihanna a organisé un dîner spécial pour son bébé papa. ASAP Rocky a célébré ses 34 ans avec un dîner à Olivetta à West Hollywood.

RihRih a affiché ses courbes dans une robe noire audacieuse avec une fente à la cuisse et des éléments transparents. Elle a complété le look avec des talons Jimmy Choo x Mugler.

Rocky a gardé la fraîcheur avec un costume noir et une cravate.

Selon Rapports DailyMaille personnel d’Olivetta a été aperçu plus tôt dans la soirée transportant avec précaution un énorme gâteau en forme de borne d’arcade dans le restaurant, tandis qu’un autre employé apportait un énorme bouquet de ballons multicolores.

Rihanna a eu beaucoup de choses à fêter cette semaine. La nouvelle maman (qui a accueilli un fils avec Rocky en mai) vient d’annoncer son intention de se produire lors du prochain spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII le 12 février.

Nous sommes tellement excités par la performance de Rihanna au Super Bowl. Février ne peut pas venir assez vite ! Qui pensez-vous que Rihanna va recruter pour son show ? Elle a tellement de fonctionnalités incroyables.

On se demande aussi ce qui n’allait pas avec la robe de Rihanna ? On dirait que le décolleté était peut-être un peu trop plongeant et qu’elle essayait d’empêcher les paparazzis d’attraper un coup – mais c’est définitivement un comportement anti-Rihanna. Peut-être qu’elle allaite – nous savons que les mères peuvent comprendre l’embarras d’une fuite incontrôlable.

Bras croisés écartés, vous adorez le look de Rihanna et Rocky ?