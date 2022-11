Rihanna porte une lingerie en cuir noir par Savage X Fenty : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Rihanna absolument tuée dans un ensemble de lingerie noire de sa ligne homonyme Savage X Fenty. La chanteuse “Umbrella”, 34 ans, stupéfaite alors qu’elle portait une mini-robe corset en cuir et dentelle avec une zone inférieure totalement ouverte dans le dos dans une nouvelle vidéo partagée sur Instagram le jeudi 17 novembre. Elle a ajouté du cuir sur le genou des bottes et des gants en latex sans doigts à l’ensemble, ce qui, nous en sommes sûrs, est A $ AP Rocky approuvé. Les cheveux et le maquillage de Rihanna étaient également au rendez-vous avec un chignon bouclé et un rouge à lèvres rouge épicé.

Plus tard dans la vidéo montée, qui semblait montrer la chanteuse montrant le look dans un placard vide, elle a ajouté une paire de lunettes de soleil rétro et un coupe-vent. “Ce qu’elle a dit… ⁣savagex.com”, disait la légende séduisante. Le clip chaud arrive également quelques mois seulement après avoir accueilli son premier fils avec A $ AP en mai.

Les fidèles fans et followers de la chanteuse adoraient le clip chaud et ont montré leur soutien dans les commentaires. “Seulement si cet ensemble me convenait aussi bien qu’à Rih”, a écrit l’un d’eux. “Cette femme est magnifique”, a déclaré un autre. “DIEU EST UNE FEMME”, a suggéré un troisième, faisant référence à un Ariana Grande chanson. D’autres ont demandé si l’ensemble était disponible sur son site Web à l’achat, clairement inspiré par le natif des Bahamas.

Rihanna a lancé la ligne de lingerie Savage X Fenty en 2018 dans le but de perturber l’industrie en présentant des modèles de toutes formes, tailles et races. En plus de sa boutique en ligne et de ses pop-ups, la superstar a fait la promotion de la marque avec un défilé de mode annuel Savage X Fenty sur Prime Video, laissant tomber son récent quatrième volume le 9 novembre. Le spectacle étoilé de cette année comprenait des performances de Anita, Burna Boy, Don Toliveret Maxwellainsi que des apparitions de Johnny Depp, Cara Delevingne, Irina Cheikh, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taraji P. Hensonet plus.

Nous voulons que les gens aient l’air bien et se sentent bien », a déclaré le fondateur de Fenty Beauty dans un communiqué avant la première de l’émission. “Nous voulons que vous vous sentiez sexy et que vous vous amusiez à le faire”, a-t-elle également déclaré à propos de sa marque de lingerie.