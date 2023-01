Rihanna porte une combinaison découpée pour la Saint-Valentin Savage X Fenty – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Rihanna, 34 ans, est prêt pour la Saint-Valentin ! La ligne Savage x Fenty de la chanteuse «Lift Me Up» a abandonné sa collection de lingerie V-Day que RiRi a modélisée dans de nouvelles photos Instagram partagées le 16 janvier. adhésion.

Plus à propos Rihanna

Rihanna a accessoirisé sa fabuleuse combinaison avec des talons aiguilles noirs et elle a laissé tomber ses longs cheveux bruns pour la séance photo. La nominée aux Golden Globes a fièrement montré ses courbes avec le reste de son corps sexy. Vous ne sauriez jamais que Rihanna a accouché il y a huit mois à partir de ces photos.

Le compte Savage x Fenty IG a sous-titré les nouvelles photos de Rihanna, “Si tu ne brises pas les cœurs, tu ne le fais pas bien ❤️‍🔥 #XXSavageX.” La ligne de lingerie de Rihanna propose un haut court Rib Sleep, un bustier Renaissance Rose et plus encore dans la collection Saint-Valentin. Il est temps de faire du shopping !

Ce sera la première Saint-Valentin de Rihanna depuis qu’elle a accueilli son fils avec son petit ami A $ AP Rocky, 34 ans, en mai 2022. Le couple a attendu sept mois avant de montrer leur petit garçon au monde le 17 décembre via une vidéo TikTok où leur fils a fait une drôle de tête à la caméra et a essayé de saisir le téléphone de Rihanna et de le manger. Rihanna et A$AP, qui se fréquentent depuis plus de deux ans et sont devenus l’un des couples les plus en vue d’Hollywood, n’ont toujours pas révélé le nom de leur fils.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





HollywoodLa Vie a déjà appris que Rihanna prévoyait d’impliquer son fils dans sa performance très attendue à la mi-temps du Super Bowl qui se déroule à Glendale, en Arizona, au State Farm Stadium le 12 février. “Ce Super Bowl est une opportunité unique dans une vie, et elle ne ferait manquer ça à son fils pour rien au monde », nous a dit une source EXCLUSIVEMENT. Les fans espèrent également qu’A$AP fera une apparition surprise lors de la performance de Rihanna pour chanter avec elle.

Lien connexe Lié: Nouvel album de Rihanna : tout ce que nous savons sur son disque, la chanson “Black Panther” et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.