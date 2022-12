Rihanna porte un dîner sans bretelles pour dîner avec ASAP Rocky : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BlayzenPhotos / BACKGRID

Rihanna a tué ses semaines à Art Basel à Miami toute la semaine, et la dernière nuit n’a pas fait exception. La fondatrice de Fenty Beauty, 34 ans, a opté pour une robe noire transparente avec un bustier intégré alors qu’elle sortait dîner au spot italien Carbone avec beau Dès que possible rocheuxégalement 34 ans. Elle a accessoirisé avec des chaînes en or ornées sur elle la robe pour une touche glamour des années 80, accessoirisant avec un sac à bandoulière à motifs marron et une sandale noire à lanières.

Comme prévu, son glam était au rendez-vous avec une boucle lâche de plage adaptée au climat de Miami. Elle a ajouté une touche de couleur au look avec un fard à paupières turquoise vif – probablement de sa propre ligne éponyme – et une manucure rouge prête pour les vacances. A$AP a opté pour un ensemble plus décontracté avec une boutonnière à rayures bleues et blanches de Miu Miu sur un t-shirt blanc, ainsi qu’un jean à rayures grises et blanches. Le rappeur “Problems” – née Rakeem Myers – arborait également un bonnet à motifs Gucci avec un imprimé surdimensionné.

Le duo s’est rendu à l’événement Art Basel de plusieurs jours, qui comprend des expositions, des performances immersives, de la musique, des événements de marque et plus encore. A $ AP lui-même s’est produit à la discothèque Story le 1er décembre avec sa petite amie de soutien dans la foule. Rihanna avait l’air magnifique dans un look super brillant composé d’un bouton éblouissant et d’un pantalon décontracté assorti alors qu’elle quittait la salle aux petites heures du matin. Elle a également gardé son visage couvert d’une paire de lunettes de soleil et a ajouté une paire de sandales argentées avec un sac à main assorti.

En dehors d’Art Basel et des dîners occasionnels à Los Angeles avec A $ AP, la chanteuse “Umbrella” a gardé un profil quelque peu discret depuis qu’elle a donné naissance à son premier enfant – un fils – en mai. Rihanna a annoncé qu’elle était enceinte à la fin du mois de janvier de l’année dernière avec une série de magnifiques photos révélant une bosse alors qu’elle se promenait dans New York avec A $ AP, qui est également originaire de la Big Apple. La chanteuse n’a pas encore confirmé le nom de son fils ni partagé de photos de lui.

