Rihanna porte des vêtements amples lors d’une promenade à New York avec ASAP Rocky: Photos – Hollywood Life

Rihanna34, et A $ AP Rocky, 33 ans, s’adaptent à une nouvelle vie de parents et aux nuits tardives qui vont avec ! Le célèbre duo est récemment sorti à 4 heures du matin à New York. Dans les photos et la vidéo, que vous pouvez VOIR ICI, la maven Fenty Beauty a secoué un pantalon baggy noir qui ressemblait presque à une jupe longue alors qu’elle marchait dans les rues désertes avec Rocky. Elle a relevé ses cheveux en un ben désordonné sur le dessus de sa tête et a secoué un sweat à capuche noir et de simples boucles d’oreilles. Sur d’autres photos, la chanteuse “Umbrella” portait également des lunettes de soleil, malgré l’heure tardive.

Rocky s’est jumelée à ses côtés dans un sweat à capuche noir, un pantalon noir et des baskets noires. Le couple s’est tenu la main, le rappeur l’a même rapprochée à un moment donné pour l’embrasser sur la joue alors qu’elle souriait. Rihanna et son beau ont apparemment atteint un nouveau niveau en tant que couple depuis la naissance le 13 mai de leur premier enfant, un garçon.

“Rocky a été tout”, a déclaré une source proche du couple HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juin. “Elle a dit à ses amis qu’elle ne pouvait pas imaginer faire ça avec quelqu’un d’autre que lui à ses côtés, il est tellement encourageant et aimant. Le voir tenir leur fils la fait l’aimer d’une toute nouvelle manière », a commenté l’un des initiés.

Un initié distinct dans des commentaires supplémentaires a confirmé que le couple s’était lié au cours de la naissance. “Rihanna a vu une toute autre facette de Rocky qu’elle n’a jamais connue”, a déclaré l’initié séparé. “Elle est tombée encore plus amoureuse de lui depuis qu’ils ont accueilli leur fils dans ce monde et elle chérit chaque instant de voir Rocky et leur fils se lier.”

Malgré quelques défis inattendus, dont l’arrestation de Rocky en avril à l’aéroport de LAX avant l’arrivée du bébé, ils sont restés solides en tant que couple. Rihanna a également été vue avec des looks incroyables alors qu’elle le soutenait lors de performances en Europe.