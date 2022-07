Rihanna porte des leggings et des talons hauts à Paris – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

Rihanna34 ans, a poursuivi une série d’apparitions rares à l’appui de A $ AP Rocky à l’hippodrome de Longchamps à Paris ce week-end ! En photos, vous pouvez VOIR ICI, la chanteuse “Umbrella” a secoué des “pantaboots” noirs moulants par Balenciaga x Adidas alors qu’elle arrivait au festival de musique Lollapalooza le 17 juillet pour voir Rocky se produire. La nouvelle maman portait également un coupe-vent athlétique vert et bleu à manches longues par Martine Rose et accessoirisé avec de lourdes couches de colliers de perles d’eau douce.

Elle portait ses cheveux dans un chignon élégant et portait de grosses boucles d’oreilles et des bagues aux deux mains. Elle portait des lunettes de soleil et un téléphone portable et avait l’air détendue et confiante alors qu’elle naviguait dans la salle tout en balançant des nuances sombres et riches de rouge à lèvres et de fard à paupières. Le look pantaboot qu’elle portait dimanche est un choix audacieux et avant-gardiste très apprécié par Kim Kardashian lors de récentes apparitions publiques.

Pendant ce temps, Rocky, 33 ans, a montré son côté coloré sur scène avec une casquette floue aux couleurs de l’arc-en-ciel et des lunettes floues vert fluo. Il portait également un pantalon à carreaux et un tee-shirt fantaisie. L’apparition publique de Rihanna survient deux mois seulement après la naissance, le 13 mai, de son premier enfant, un garçon.

Et tandis que le public attend avec impatience une chance de rencontrer le petit bonhomme, la nouvelle maman protectrice prend son temps pour lui faire ses débuts. Selon une source, Rihanna et son petit ami de longue date sont complètement amoureux après sa naissance. “Rihanna a vu une toute autre facette de Rocky qu’elle n’a jamais connue”, a déclaré une source proche de Rihanna. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juin. “Elle est tombée encore plus amoureuse de lui depuis qu’ils ont accueilli leur fils dans ce monde et elle chérit chaque instant de voir Rocky et leur fils se lier.”

“Rihanna sait à quel point Rocky est proche de ses nièces et neveux et elle a donc pu avoir un aperçu de ce que serait la parentalité avec lui, mais cela n’a jamais été aussi parfait que les choses le sont maintenant”, a poursuivi la source. “Rocky n’a pas quitté Rihanna une seule fois et il aide à prendre soin de leur fils de toutes les manières possibles.”