Rihanna porte de la lingerie sur les premières photos de Savage X Fenty après la naissance de son bébé – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Crédit d’image : Shutterstock

Rihanna était magnifique sur les dernières photos de Savage X Fenty, partagées le dimanche 31 juillet. La chanteuse a posé dans l’ombre sur les premières photos d’elle que la ligne de lingerie a partagées depuis qu’elle a accueilli son premier enfant avec son petit ami. A $ AP Rocky retour en mai. Rihanna, 34 ans, était magnifique dans les nouvelles photos sexy, la lingerie sportive et un look séduisant.

La popstar “Work” s’est mise à l’aise en portant un haut rouge avec un simple motif floral sur les nouvelles photos. En plus de promouvoir la toute nouvelle boîte de Savage x Fenty, elle contenait également un message positif sur l’amour de soi. “Tout pomponné … Pour personne d’autre que toi”, a déclaré la légende. “Prenez la nouvelle boîte VIP Dolled Up Xtra.” Pour les fans qui cherchent à imiter le look de Rihanna, la boîte VIP est disponible sur la boutique Savage X Fenty, au prix de 100,85 $ au prix régulier ou 59,95 $ pour la boîte VIP.

Alors que la nouvelle photo est la première photo de Rihanna pour sa ligne de lingerie depuis qu’elle a accueilli son enfant, ce n’est pas la première campagne à laquelle la chanteuse “Umbrella” participe depuis qu’elle est devenue maman. Elle a publié une vidéo faisant la promotion de son brillant à lèvres d’été de marque Fenty début juillet.

Mis à part les nouvelles campagnes, il semble que la maternité ait inspiré Rihanna à faire de nouvelles choses avec ses entreprises. Une source révélée à HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle travaillait sur une ligne de maternité pour Savage x Fenty. “Elle a présenté de nombreuses fois des mannequins enceintes dans ses publicités Fenty et elle souhaite redéfinir la façon dont les femmes enceintes sont perçues en créant une marque qui leur permettra de se sentir toujours sexy et belles pendant la grossesse”, a déclaré l’initié.

Outre les nouvelles lignes, Rihanna a mis l’accent sur sa famille et son nouveau-né. Une autre source a révélé qu’elle mettait son neuvième album très attendu en veilleuse tout en se concentrant sur la vie de famille. « Son objectif est de s’imprégner de la bénédiction d’être une nouvelle maman et de créer des liens en tant que petite famille avec Rocky », a déclaré une source. Un autre initié a expliqué: “Rihanna a ses mains dans tant d’autres choses en ce moment, son album a pris du recul.”