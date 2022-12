Rihanna partage la première vidéo de son fils avec son petit ami A$AP Rocky sept mois après l’accouchement

RIHANNA a partagé sa première vidéo de son fils avec son petit ami A$AP Rocky.

Rihanna, 34 ans, a mis en ligne un regard adorable sur son petit garçon sur TikTok.

TikTok/Rihanna

Rhianna a partagé un aperçu de son petit garçon sur les réseaux sociaux[/caption]

TikTok/Rihanna

Rihanna a remarqué que son bébé “essayait de prendre le téléphone de maman”[/caption]

Les deux semblaient être à l’intérieur d’un véhicule en mouvement dans la courte vidéo.

Tout en regardant par la fenêtre, le bébé souriant était attaché à sa chaise et attaché à son siège.

Le petit a couiné et ri tout en regardant la caméra.

Le précieux enfant leva alors les deux mains et remua les doigts, comme s’il essayait de mettre la cellule dans sa bouche.

Rihanna a dit: “Tu essaies d’avoir le téléphone de maman?”

SON PREMIER ENFANT

Ce message est venu sept mois après que son petit ami ASAP Rocky, également âgé de 34 ans, a accueilli leur petit fils en mai.

Le couple a confirmé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en janvier.

Les stars de la musique se connaissent depuis près d’une décennie, mais leur relation est devenue romantique en 2020.

Pendant sa grossesse, Rihanna a affiché son baby bump dans diverses tenues révélatrices.

Elle montrait fréquemment son ventre et portait des looks audacieux inspirés de la lingerie lors de sorties publiques.

NOM DU BÉBÉ ?

Bien qu’elle ait partagé le visage de son fils en ligne, la chanteuse d’Umbrella n’a pas révélé son nom.

Dans une récente interview avec le Washington Post, l’actrice d’Ocean’s 8 a expliqué pourquoi elle et son partenaire ont été si discrets sur la révélation du surnom de leur bébé.

Elle a déclaré: «Nous n’y sommes tout simplement pas encore parvenus. Nous venons de vivre.

“Mais je suppose qu’il y a une certaine liberté qui vient avec une sorte de juste, comme, le faire savoir.”

LES DÉBUTS DE BÉBÉ

Début 2022, la beauté Bajan et le rappeur L $ D ont posé ensemble alors qu’elle faisait ses débuts avec son baby bump, selon PEOPLE.

Le duo a fait l’annonce ensemble à Harlem, New York, alors que Rihanna déboutonnait sa longue veste rose pour montrer son ventre de bébé.

Son ventre de femme enceinte était également couvert de bijoux fantaisie.

Le hitmaker de Dancing in the Dark et la star du rap se sont tenu la main lors de leur balade dans les rues enneigées de la Grosse Pomme.

UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE

Après avoir accouché, Rihanna n’a pas hésité à montrer sa silhouette post-partum.

La star d’action Battleship et le rappeur Fashion Killa ont récemment été aperçus ensemble alors qu’ils quittaient le restaurant Carbone.

Les deux ont passé une soirée romantique ensemble au hotspot des célébrités.

Rihanna a stupéfié dans une robe noire sans bretelles et a complété le look chic avec un sac à main en cuir sur une grosse chaîne en or.

Sa robe noire atteignit le sol alors qu’elle se pavanait dans ses sandales.

Le tissu transparent de la robe taquinait ses sous-vêtements et son nombril alors qu’elle sortait du restaurant.

TikTok/Rihanna

Rihanna n’a pas révélé le prénom du bébé dans la vidéo TikTok[/caption]

AFP

Rihanna a donné naissance à son premier enfant en mai[/caption]

Getty