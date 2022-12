Rihanna partage la première photo et vidéo de son fils avec A$AP Rocky

Rihanna et A$AP Rocky n’ont toujours pas révélé le nom de leur premier enfant, mais ils ont enfin partagé le premier regard sur l’adorable bébé de 6 mois.

Les premières photos du petit bout de chou de Rih & Rocky nous parviennent grâce à Hollywood débloquéqui a partagé un carrousel de photos du bébé samedi matin.

Le premier cliché montre le fils du couple dans une combinaison blanche, suçant une tétine assortie alors qu’il regarde droit dans la caméra. Le prochain film est un regard sur un moment père-fils, avec Rocky tenant son garçon portant seulement une couche et une écharpe à fleurs sur le dessus de sa tête.

La dernière photo est une autre de A$AP et de son premier enfant, mais cette fois, ils sont habillés de manière plus extravagante, comme on peut s’y attendre d’un couple aussi prestigieux. Le petit porte ce qui semble être un short en cuir Chrome Hearts avec un haut texturé à manches longues alors que papa le tient debout et sourit par derrière.

Heureusement pour les fans, ce n’est pas le seul regard que nous avons eu sur Baby Fenty aujourd’hui ! Après HU ont posté leurs photos sur Instagram, Rihanna s’est rendue sur TikTok pour partager une vidéo du petit faisant un tour sur la banquette arrière de sa voiture.

Le clip absolument adorable voit l’enfant de 6 mois faire un énorme sourire à la caméra, prouvant à quel point il ressemble à sa maman. La vidéo continue de montrer le petit garçon roucoulant et essayant de saisir la caméra, c’est pourquoi Rih a sous-titré la vidéo, “piraté” comme s’il était celui qui a posté le clip.

Six mois plus tard, nous avons enfin pu voir le mini-moi de Rih ! Maintenant, juste peut-être, nous entendrons son nom très bientôt… mais nous ne retenons pas notre souffle.