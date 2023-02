Rihanna parle du spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII de dimanche

Vous le sentez venir dans l’air ?

Il est presque l’heure du Super Bowl dimanche, ce qui signifie qu’il est presque l’heure du spectacle de la mi-temps d’une superstar mondiale.

Jeudi a marqué la conférence de presse officielle Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show et Rihanna était là dans toute sa splendeur. Le hitmaker s’est assis pour une conversation avec Nadeska Alexis et a exprimé son enthousiasme pour son retour sur scène lors du premier spectacle Apple Music Super Bowl Halftime.

Rih Rih, 34 ans, a parlé de la concentration et de la préparation de ce moment, du défi “effrayant” et “exaltant” de retourner sur scène et d’être invitée à se produire trois mois seulement après avoir donné naissance à son fils.

“C’est comme si ça n’aurait pu être que maintenant”, a déclaré Rih. “Je veux dire, quand j’ai reçu pour la première fois l’appel pour le refaire cette année, je me suis dit:” Psst, tu es sûr? Je suis trois mois après l’accouchement, genre, devrais-je prendre des décisions importantes comme celle-ci maintenant ? Comme si je pouvais le regretter. Mais quand tu deviens maman, il se passe quelque chose qui te donne l’impression que tu peux conquérir le monde, tu peux faire n’importe quoi. “Et le Super Bowl est l’une des plus grandes scènes du monde. Donc, aussi effrayant que cela puisse être parce que je n’ai pas été sur scène depuis sept ans, il y a quelque chose d’exaltant dans le défi de tout cela », a-t-elle ajouté. « Et c’est important pour moi de le faire cette année. C’est important pour la représentation, c’est important pour mon fils de voir ça.

Elle a également relevé les défis de l’élaboration d’une setlist de 13 minutes couvrant ses 17 ans de carrière et n’a donné à la Marine qu’un extrait de ce qui l’attend musicalement.

« Musicalement, je me sens ouvert. Je me sens ouvert à l’exploration, à la découverte, à la création, des choses nouvelles, des choses différentes, des choses qui ne vont pas, bizarres, qui n’auront peut-être jamais de sens pour mes fans, vous savez, les gens qui connaissent la musique que je mets dehors. Je veux juste jouer. Je veux m’amuser. Je veux m’amuser avec la musique.

Lors de la conférence de presse, Apple Music a également dévoilé le nouveau court métrage, “Dirige cette ville” filmé sur Rihanna Drive à la Barbade.

Êtes-vous prêt à regarder Rih lors du spectacle officiel de la mi-temps du Super Bowl LVII d’Apple Music ce dimanche 12 février ?

Voir plus de citations de Rihanna avant son spectacle de la ligue nationale FENTY ci-dessous.

Rihanna raconte à Apple Music comment elle a commencé le processus de création de sa setlist…

La setlist était le plus gros challenge. C’était la partie la plus difficile. Décider comment maximiser 13 minutes, mais aussi célébrer. C’est ce que ce spectacle va être, ça va être une célébration de mon catalogue de la meilleure façon que nous aurions pu le mettre en place. Et vous n’avez que 13 minutes, c’est le défi, donc vous essayez de mettre 17 ans de travail en 13 minutes. C’est donc difficile. Tu sais, on doit perdre certaines chansons à cause de ça, et ça ira. Mais je pense que nous avons fait un assez bon travail pour le réduire.

Rihanna explique à Apple Music les exigences physiques liées à la préparation du match de dimanche.

Le défi physique a certainement été immense, pour de nombreuses raisons, bien sûr. Mais je n’ai pas fait ça en une minute. La première chose est la première, donc vous courez pendant 13 minutes, essayez de mettre un set de deux heures en 13 minutes, et vous verrez dimanche, c’est juste, à partir du moment où ça commence, ça ne finit jamais jusqu’à ce que ce soit comme la toute dernière seconde. Maintenant j’en dis trop ? Mais c’est un spectacle plein à craquer, et ça fait des ravages sur votre corps, c’est le cas. Nous sommes ravis de faire le Super Bowl. Nous sommes. Nous y travaillons depuis un certain temps et chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus du produit fini. Et aujourd’hui, c’est une très grosse répétition, très importante, donc ça va être crucial pour dimanche.

Rihanna sur la signification culturelle de ce moment Apple Music Halftime Show…

Je veux dire, c’est loin de chez moi, non ? C’est loin de chez moi. C’est un beau voyage que je fais, et je n’aurais jamais pu deviner que j’aurais réussi ici. C’est donc une célébration de cela. Je suis ravi de le faire. Je suis vraiment ravi d’avoir la Barbade sur la scène du Super Bowl.

Rihanna raconte à Apple Music où elle se dirige musicalement…

Oui, c’est très différent. L’équilibre est presque impossible parce que peu importe comment vous le voyez, le travail est toujours quelque chose qui va vous priver de temps avec votre enfant. C’est la monnaie maintenant. C’est là que ça va. L’ampleur de son poids. Lorsque vous prenez des décisions sur ce à quoi vous allez dire oui, cela doit en valoir la peine.

Rihanna sur son album préféré et son album préféré à enregistrer de son catalogue…

D’accord, j’ai vraiment apprécié l’enregistrement Fort et “Diamants”. J’étais sur la route pour ces deux albums quand je les ai créés. Je tournais un album, je faisais le suivant, puis je suis revenu et j’ai tourné cet album et j’ai fait le suivant, et puis ANTI C’était la première fois que je prenais mon temps pour faire un album sans être en tournée. Et ça a un peu frustré mes fans, et là je le leur refait. Mais ANTIà coup sûr, le meilleur album préféré que j’aie jamais fait.

Rihanna sur la chose la plus importante qu’elle ait apprise pour réussir…

Pour rester humble. Restez humble car sinon cette industrie vous humiliera d’une manière ou d’une autre. Et, vous savez, mon humilité est venue de mon enfance dans les Caraïbes, dans ma maison avec ma mère. C’est une femme très humble. Sa mère était une femme très humble. Et je n’ai jamais, je n’ai jamais perdu cela de vue. C’est très important pour moi. J’ai souvent peur du piédestal sur lequel le monde peut te mettre. Et je veux toujours sentir mes pieds sur terre. Cela me fait me sentir en sécurité.

Rihanna sur sa transition vers la musique et son amour des road trips… Le genre de pandémie, d’une manière étrange, m’a forcé à ralentir. Et puis, quand vous avez toutes ces limites, ces contraintes et ces règles et que vous devez rester à la maison, vous faites preuve de créativité avec des moyens de vous divertir, d’une certaine manière. Le road trip est l’une de ces choses que j’ai toujours aimées, je fais habituellement du road trip pendant que je suis en tournée. C’est le road trip. J’ai donc pu ressentir les choses que j’aime dans la tournée sans avoir l’engagement du spectacle chaque jour. C’était juste agréable d’apprécier ce moment. J’ai vraiment apprécié, en fait.

Rihanna dit à Apple Music qu’elle n’est pas désolée…

Je ne suis certainement pas du genre à craindre d’être trop autoritaire. J’ai été autoritaire toute ma vie. Depuis que je suis toute petite, mais [this performance] est à cheval sur moi, tu sais? Il y a beaucoup de gens qui font partie de ce spectacle, et une grande partie de la raison pour laquelle ce spectacle va être aussi incroyable qu’il l’est, et je n’aurais pas pu le faire sans eux. Mais vous savez quoi, à la fin de la journée, si ça s’effondre ou ça vole, mon nom doit s’y tenir. Et donc je m’implique vraiment dans tous les aspects de tout ce que je fais, que ce soit le Super Bowl, que ce soit un produit de maquillage, que ce soit de la lingerie Savage, comme, quoi que je fasse, je suis cette fille ennuyeuse qui va parler de tout. Je veux voir la copie sur le site Web! Je veux nommer chaque rouge à lèvres que je fabrique. J’y tiens. Je l’aime. J’adore ça, vraiment.

Rihanna dit à Apple Music de s’en tenir à ses valeurs fondamentales…