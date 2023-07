Rihanna montre sa bosse de bébé dans un haut de soutien-gorge et un jean déboutonné : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Rihanna continue d’avoir sans doute le meilleur style de maternité ! Alors qu’elle faisait des courses à Los Angeles le 18 juillet, la future chanteuse a mis en valeur son ventre nu. La femme de 35 ans a porté un haut de soutien-gorge scintillant, une veste grise et une paire de jeans amples qu’elle a choisi de porter déboutonnés. La bosse de bébé grandissante de Riri était son accessoire principal, alors qu’elle dézippait fièrement sa veste et portait son jean bien en dessous de son nombril.

Le fondateur de Fenty Beauty s’est assuré d’accessoiriser l’ensemble décontracté mais chic avec une paire d’escarpins noirs et un sac à main noir ébloui. Rihanna a apparemment opté pour un look sans maquillage moins son rouge à lèvres audacieux. Bien qu’elle soit souvent aperçue aux côtés de son petit ami rappeur, A $ AP Rocky34 ans, la milliardaire semblait être sortie seule pour sa journée en ville.

Sa sortie à Los Angeles survient quelques jours seulement après qu’elle a été aperçue en train de faire du shopping au centre commercial Westfield Century City le 14 juillet. Elle s’est également assurée d’ajouter une paire de lunettes de soleil blanches et un collier en or à son look d’été au centre commercial. Rihanna a également été photographiée berçant son baby bump alors qu’elle semblait attendre sa voiture dans le parking.

Pas plus tard que la semaine dernière, la hitmaker « Diamonds » s’est rendue sur Instagram pour montrer son ensemble de lingerie rose sexy dans une campagne pour sa ligne de lingerie. « Nouveaux fav’s …. Sheer x groupe abandonnant rn ! rendez-vous sur savageX.com », a-t-elle sous-titré le carrousel de photos le 10 juillet. L’artiste enceinte a porté un string rose avec un soutien-gorge rose assorti pour la séance photo. Sa bosse de grossesse était également exposée et occupait le devant de la scène sur les photos. Beaucoup de ses 152 millions de followers ont profité des commentaires pour se réjouir de son look. « Vous gagnez! », A plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a écrit: « La femme la plus sexy du monde ».

Rihanna a annoncé sa grossesse il y a à peine cinq mois lors de sa performance à la mi-temps du Super Bowl le 12 février. La nouvelle est arrivée près d’un an après la naissance de son premier fils, RZA, qui est née en mai 2022. La bombe brune a accueilli l’enfant d’un an avec A$AP Rocky après des années de spéculation sur les fréquentations. Il y a à peine deux semaines, la fière mère s’est évanouie devant le duo père-fils via Instagram le 3 juillet.

