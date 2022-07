Rihanna lance une ligne de maternité sous son label Savage X Fenty – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Rihanna a un nouveau bébé en route, et ce n’est pas son album tant attendu. La nouvelle maman de 34 ans a une ligne de vêtements de maternité en préparation, selon HollywoodLa Vie sources. “Rihanna a travaillé sur la création d’une ligne de vêtements de maternité pour femmes sous sa ligne Savage X Fenty”, a révélé une source proche de l’interprète de “Work”. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Pendant sa grossesse, on lui a dit qu’elle était une si grande source d’inspiration pour tant de femmes pour briser le moule de ce qu’il est acceptable de porter qu’elle en a été vraiment émue. Elle a présenté de nombreuses fois des mannequins enceintes dans ses publicités Fenty et elle souhaite redéfinir la façon dont les femmes enceintes sont perçues en créant une marque qui leur permettra de se sentir toujours sexy et belles pendant la grossesse », ont-ils ajouté.

Rihanna, qui a donné naissance à un petit garçon avec sa compagne A $ AP Rocky, 33 ans, le 13 mai, est devenue une pionnière de la mode de maternité pendant sa grossesse en raison de sa vision audacieuse et fraîche des vêtements de maternité. Par exemple, lorsque Rihanna a annoncé qu’elle attendait, elle a montré sa bosse de bébé nue dans un ensemble à la mode composé d’un jean taille basse et d’un manteau rose qui n’était boutonné qu’en haut, donnant un aperçu complet de son ventre de bébé en pleine croissance. Ajoutant une touche supplémentaire à sa coupe, elle portait des couches de bijoux colorés qui reposaient sur son ventre pour mettre encore plus en valeur sa bosse. Un rang de perles coulait sur sa bosse.

La native de la Barbade a passé le reste de sa grossesse à tuer absolument le jeu de la mode de maternité, à basculer des hauts courts, plusieurs combos soutien-gorge et pantalon, des robes moulantes et même des tenues de lingerie complètes. “J’espère que nous avons pu redéfinir ce qui est considéré comme “décent” pour les femmes enceintes”, a déclaré Rihanna. Vogue pour sa couverture de mai en parlant de sa garde-robe de grossesse. “Mon corps fait des choses incroyables en ce moment, et je ne vais pas en avoir honte. Cette fois devrait être festive. Parce que pourquoi devriez-vous cacher votre grossesse ? Quand j’ai appris que j’étais enceinte, je me suis dit : ‘Il n’est pas question que j’aille faire du shopping dans l’allée de la maternité. Je suis désolé, c’est trop amusant de se déguiser. Je ne vais pas laisser cette partie disparaître parce que mon corps change.'”

Maintenant, Rihanna espère inspirer les femmes à porter ce qu’elles veulent en sortant avec sa nouvelle ligne. “Elle se sent tellement reconnaissante d’avoir pu briser de nombreux moules en matière de mode de maternité pendant sa grossesse”, a déclaré une autre source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Une chose que Rihanna sait, c’est que tout le monde est différent, et vous devez vous coiffer avec ce qui correspond à votre morphologie. Mais bien sûr, elle considère comme un honneur qu’elle soit considérée comme à la pointe de la mode de maternité.

Il n’y a pas de calendrier pour savoir quand s’attendre à la ligne de maternité, tout comme il n’y a pas de délai précis pour le moment où les fans pourront voir le nouveau-né du fondateur de Fenty Beauty. Une source de l’entourage de Rihanna a confirmé HollywoodLa Vie ce que beaucoup soupçonnaient : elle n’est tout simplement pas prête à montrer son fils au monde. “Rihanna n’est pas encore tout à fait prête à présenter son bébé au monde. Il est encore très jeune et elle gère toujours la transition vers la maternité », a déclaré EXCLUSIVEMENT l’initié HL. “Rihanna est extrêmement protectrice envers son bébé, et elle ne laisse qu’un groupe restreint d’amis proches et de famille le rencontrer », a ajouté la source. « A quelques exceptions près, Rihanna n’a pas été du genre à partager une grande partie de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Elle apprend et prend chaque jour comme il vient, mais se consacre à être la meilleure mère possible. C’est le moment le plus important de sa vie et elle le prend très au sérieux.