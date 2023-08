Rihanna lance une collection capsule de maternité Savage X Fenty

A Bajan baddie annonce une nouvelle collection capsule pour les mamans et les futures mamans.

Mardi, Rihanna’s Savage X Fenty a annoncé une ligne de trois nouveaux styles de bralette, ainsi qu’un t-shirt graphique surdimensionné personnellement conçu par la chanteuse enceinte spécifiquement avec la maternité à l’esprit.

« La nouvelle capsule de maternité vise à apporter cette confiance et ce confort aux mamans à chaque étape de leur voyage », a déclaré Rih Rih. Vogue. « Je veux rappeler aux gens que vous pouvez toujours canaliser le sex-appeal et vous sentir bien tout en étant parent. »

Vogue ajoute que les tailles pour la chute vont de XXS à 4X ; les prix varient de 35 $ à 60 $. Le t-shirt graphique de la collection indique « Make More Babies » et les bralettes ont des caractéristiques fonctionnelles telles que des fermoirs d’allaitement et une fonctionnalité à une main,

Pour promouvoir la ligne, Rihanna a posé pour des photos avec son fils de presque 15 mois, RZA, qu’elle partage avec son partenaire A$AP Rocky. En eux, elle allaite son petit garçon tout en berçant la maternité Savage X Fenty.

« Pas les soutiens-gorge de maternité de ta maman… conçus par @badgalriri, approuvés par bébé RZA #SavageXMaternity », la page Savage X Fenty a sous-titré les dernières photos de Rih.

La collection capsule de maternité Savage X Fenty vient après que Rih ait posé pour des coups de bébé torrides dans un string.

Cela vient également au milieu de rapports selon lesquels elle est prête à apparaître « n’importe quel jour maintenant » à Los Angeles et a limité ses obligations professionnelles jusqu’à la naissance de son deuxième bébé.

Mamans, allez-vous acheter les nouveautés de Maternity Rih Collection capsule Savage x Fenty?