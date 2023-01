Rihanna lance la collection Savage X Fenty Game Day

Rihanna ne se contente pas de se produire au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, elle nous garde tous mignons pour le grand match.

En préparation de ce qui pourrait être la plus grande performance de sa carrière, Rihanna a sorti une nouvelle collection Savage X Fenty pour le grand jour.

La collection Savage X Fenty Game Day est maintenant disponible sur le site Web de la marque, mais, sans surprise, les articles se vendent rapidement. La collection surprise comprend la version de maillots, sweats à capuche et bonnets de Rih, qui sont tous parfaits à porter lorsque vous vous rendez à votre soirée de visionnage du Super Bowl locale.

La pièce qui attire le plus l’attention, cependant, est un t-shirt qui dit: “Concert de Rihanna interrompu par un match de football, bizarre mais peu importe.” À l’intérieur du maillot se trouve une photo de Rihanna elle-même dans un casque de football, que les fans peuvent retourner et porter par-dessus leur tête, comme le montre le site Web.

Savage X Fenty a taquiné la nouvelle collection sur Instagram au cours du week-end, plaisantant une fois de plus sur le fait qu’il y avait un match de football autour de la performance de Rih, en écrivant : « Un concert @badgalriri pendant un match de football ? Dire moins.

La collection de 17 pièces en édition limitée arrive cinq semaines avant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Rihanna. Les prix varient de 32,95 $ à 112,95 $ pour les membres non VIP (24,95 $ et plus pour les membres VIP) et les tailles incluent XXS à 4X.

Selon des rapports de WWDRih lancera également une boutique éphémère «Game Day» de trois jours à Los Angeles du 27 au 29 janvier où les clients pourront acheter toute la collection dans un magasin sur le thème du football.