Rihanna, Kylie Jenner, Zendaya et bien d’autres Gallivant à Paris chez Couture

Que ce soit chez Schiaparelli dans un manteau composé de 7 000 véritables pétales de roses et des lunettes de soleil en or martelé avec des sourcils sculptés et des pierres précieuses pour les verres, chez Valentino en noir et diamants de la tête aux pieds ou chez Elie Saab dans une robe plongeante vert olive avec une cape. de plumes violettes et vertes, J-Lo était sous les projecteurs avant la sortie de son nouvel album et du film qui l’accompagne le mois prochain. (Si vous n’avez pas encore regardé la bande-annonce, préparez-vous à être déconcerté.)