Rihanna jaillit sur son fils avec A $ AP Rocky dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Rihanna34 ans, a parlé des émotions qu’elle a traversées en tant que nouvelle mère, dans une nouvelle interview vidéo avec Accéder à Hollywood. La chanteuse a jailli de son fils de cinq mois et de la relation amoureuse qu’elle entretient avec son père, A $ AP Rocky, 34 ans, lors de la promotion de son Savage X Fenty Vol. 4 spectacle. “[It’s] pas un chapitre, c’est comme un nouveau livre », a-t-elle déclaré Scott Evans d’avoir maintenant un bébé.

“La vie recommence quand vous devenez parent, c’est une vie que vous n’avez jamais connue auparavant”, a-t-elle ajouté avant de jaillir sur le “contact visuel” que son paquet de joie lui donne parfois. “Quand il me regarde dans les yeux, toute mon âme est comme… je ne peux pas dire s’il fait froid ou chaud”, a-t-elle déclaré. “C’est comme tomber, c’est incroyable.”

En ce qui concerne le père de son fils, Rihanna a déclaré que sa forte “amitié” avec A$AP, avec qui elle sort depuis 2020, est l’une des choses qui est vraiment importante dans sa vie. “C’est incroyable d’avoir une amitié au centre de toute notre famille, j’adore vraiment ça”, a-t-elle partagé. Elle l’a également appelé l’un de ses “plus grands partisans dans la prise de décision de faire le spectacle de mi-temps du Super Bowl”, qui aura lieu en février 2023.

Les doux sentiments de Rihanna à propos de sa vie de famille viennent après qu’elle a donné naissance à son premier enfant en mai. Elle l’a gardé, y compris son nom, très privé et hors des projecteurs, mais le nouvel ajout a clairement eu un impact positif important sur sa vie. Une source nous a récemment expliqué comment elle concilie maternité et carrière et cela a beaucoup à voir avec les gens qui l’entourent.

“Le secret pour que Rihanna puisse tout équilibrer est la grande équipe qu’elle a derrière elle dans tous les domaines et qui comprend A$AP Rocky ; C’est son MVP”, a déclaré une personne proche du neuf fois lauréat d’un Grammy. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. «Il est un père et un partenaire tellement incroyable pour elle; Il est essentiel pour l’aider à tout faire. Et elle a également construit autour d’elle une équipe très soudée de personnes en qui elle a confiance pour l’aider à garder tous les aspects de sa vie professionnelle sous contrôle afin qu’elle puisse consacrer la majeure partie de son temps à faire toute la créativité. [tasks].”

Savage X Fenty Vol. 4 sera présenté en première sur Prime Video le 9 novembre.