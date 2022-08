Rihanna inquiète à propos de la prochaine date d’audience d’ASAP Rocky – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Rihanna fait de son mieux pour “rester calme” avant A $ AP Rockyla date d’audience à venir. Le rappeur de 33 ans, qui a été arrêté le 20 avril à Los Angeles et accusé d’agression avec une arme mortelle, a sa première audience sur les allégations le 17 août. HollywoodLa Vie précédemment rapporté, il pourrait encourir jusqu’à 14 ans de prison s’il est reconnu coupable, et des sources affirment que la “situation effrayante” rend Rihanna, 34 ans, anxieuse. “Elle fait de son mieux pour rester calme avant l’audience de Rocky plus tard ce mois-ci. Mais il serait difficile pour quiconque dans sa position de ne pas se sentir stressé par tout ce qui se passe.

Plus à propos Rihanna

Le fondateur de Fenty et le Louez le Seigneur La rappeuse a accueilli leur petit garçon en mai 2022, et des sources affirment que la gagnante d’un Grammy ne veut même pas envisager la possibilité que le père de son fils soit enfermé. “Rihanna ne pouvait pas imaginer la vie sans Rocky et elle ne veut même pas commencer à y penser », ajoute l’initié. « Elle se sent anxieuse et souhaite que tout cela soit déjà terminé. Elle a l’impression que leur fils a besoin que son père soit présent dans sa vie et n’est pas prête à imaginer à quoi pourrait ressembler leur avenir à ce stade si Rocky doit s’en aller. Elle fait de son mieux pour rester forte pour elle et Rocky, et veut juste le meilleur pour son bébé. Elle soutiendra Rocky tout au long de cette épreuve et espère que les choses se passeront pour le mieux.

Ce n’est pas la première fois qu’A$AP Rocky fait face à des accusations – il a été arrêté et détenu sans caution en Suède après une bagarre en juillet 2019. Une deuxième source proche de Rihanna dit qu’elle “espère” que cette situation sera résolue rapidement afin qu’ils puissent se déplacer sur. « Rocky lui a assuré que tout allait bien se passer, mais c’est toujours incroyablement stressant. Rihanna fait confiance à Rocky et croit en lui, mais ces types d’accusations sont graves et quand il s’agit d’un tribunal, on ne sait jamais vraiment, il est difficile de ne pas s’en inquiéter. Mais quoi qu’il arrive, une chose est sûre c’est que Rihannase tiendra aux côtés de Rocky, elle a son dos et le soutient tout au long du chemin.

Célébrités arrêtées en 2022 : ASAP Rocky, Tiffany Haddish et d’autres clichés