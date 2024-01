Rihanna grésille dans une robe noire à bretelles au concert de Yellow Pieces lors de la Fashion Week de Paris

Mode

Saluez-vous pour le dernier look de Rihanna.

La gagnante d’un Grammy était stupéfiante dans une robe noire à bretelles plongeantes alors qu’elle assistait au concert de Yellow Pieces lors de la Fashion Week de Paris vendredi.

Rihanna a posé à l’Accor Arena vêtue d’un manteau noir bordé de fourrure sur sa robe longue, qui épousait ses courbes.

Ses mèches droites blond miel reposaient sur ses épaules et elle accessoirisait le look avec un petit tour de cou.

À un moment donné de la nuit, la chanteuse de « Umbrella », 35 ans, a pu être vue en train d’utiliser son téléphone pour enregistrer des concerts – parmi lesquels son petit ami, A$AP Rocky, Pharrell, J Balvin et bien d’autres – de la foule.

Rihanna fait tourner les têtes avec son look depuis qu’elle est arrivée discrètement dans la Ville de l’Amour avec son copain, également âgé de 35 ans, et leurs deux fils – RZA, 1 an, et Riot, 5 mois – dimanche.

Avant le défilé Christian Dior lundi, la fondatrice de Fenty Beauty a fait un fangirl lorsqu’elle a croisé Natalie Portman.

“Tu es l’une des salopes les plus sexy d’Hollywood depuis toujours”, a-t-elle déclaré à l’actrice de “Black Swan”. dans un clip » partagé sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’elle est une de ses « fans ».

« Vous avez l’air le plus innocent et je me dis : « Ah ! »

Portman, 42 ans, a rendu l’éloge, affirmant qu’elle pourrait « s’évanouir » et « s’évanouir » après avoir entendu les compliments.

Le magnat milliardaire portait une doudoune imprimée autour de ses épaules qui était cintrée à la taille.

Elle a accessoirisé son look avec une jupe midi assortie du même imprimé, un sac Dior, une paire de gants en cuir, une casquette de baseball et une paire d’escarpins à talons aiguilles blancs.

Mercredi, Rihanna et A$AP étaient habillés en cuir alors qu’ils rencontraient le président français Emmanuel Macron à l’Élysée.

La chanteuse de « Kiss It Better » portait un spectaculaire manteau portefeuille Saint Laurent sur une mini-robe assortie, tandis que le rappeur de « Fashion Killa » portait une chemise boutonnée sous un pull orné doté d’un décolleté scintillant, d’un pantalon noir, d’une cravate à motifs et d’un veste en cuir assortie à celle de Rihanna.

Le couple – qui a commencé à se fréquenter en 2020 – n’a pas amené ses jeunes fils avec eux pour la sortie.

Rihanna a accueilli RZA en mai 2022 et Riot en août 2023.











