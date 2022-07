Rihanna fait une apparition surprise à la London Art Gallery – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Nouvelle maman Rihanna, 34 ans, a stupéfié les clients d’une galerie d’art londonienne en se présentant simplement pour une apparition surprise le soir du mardi 12 juillet ! Elle était magnifique à l’exposition des génies mexicains au Dock X à Canada Water, vêtue d’un haut noir conservateur avec des manches en dentelle, un pantalon noir et des baskets blanches. Rihanna portait ses cheveux en boucles ondulées pour une belle ambiance décontractée et a secoué un médaillon de déclaration autour de son cou. La chanteuse “Umbrella” s’est arrêtée pour poser pour deux photos décontractées sur un banc de parc en fer forgé alors qu’elle était à la galerie – elle serait à Londres pour soutenir A $ AP Rocky33 ans, qui s’est produit au Wireless Festival ce week-end.

“Nous avons trouvé l’amour dans un endroit artistique”, Fever UK, qui a publié les photos le mercredi 13 juin, a sous-titré les deux photos. “Hier soir, @badgalriri a visité l’exposition @themexicangeniuses à #Londres et elle a rencontré (virtuellement, au moins) l’une de ses idoles, #FridaKahlo. Nous CRIONS EN INTERNE. La visite en solo de Rihanna n’a pas échappé aux abonnés du compte, qui ont également perdu la tête. “Je pleure”, a écrit un adepte, tandis qu’un autre a réagi avec “pas de mots”. Un autre encore a commenté, “vous devez plaisanter”, à côté d’une rangée d’emojis de feu.

Alors que l’interprète de “Love The Way You Lie” semble être prête à reprendre une vie normale, une source confie HollywoodLa Vie récemment qu’elle n’est toujours pas prête à présenter son petit garçon de 2 mois à la vie publique. “Rihanna n’est pas encore tout à fait prête à présenter son bébé au monde”, a déclaré la source HL EXCLUSIVEMENT plus tôt en juillet. La source a ajouté qu’elle est “extrêmement protectrice” envers le bébé, né le 13 mai. “Il est encore très jeune et elle gère toujours la transition vers la maternité”, ont-ils noté.

La source a expliqué pourquoi la maven Fenty Beauty prend cette fois avec son bébé si au sérieux. « A quelques exceptions près, Rihanna n’a pas été du genre à partager une grande partie de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux », a poursuivi la source. «Elle apprend et prend chaque jour comme il vient, mais se consacre à être la meilleure maman possible. C’est le moment le plus important de sa vie et elle le prend très au sérieux.