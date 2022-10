Rihanna fait un retour tant attendu à la musique avec la suite de “Black Panther”

Après une pause de six ans, Rihanna est sur le point de sortir une nouvelle musique pour la prochaine suite de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”.

La chanteuse, 34 ans, a confirmé son implication dans le film en taquinant l’audio du premier single de la bande originale, “Lift Me Up”. sur Twitter. La chanson sortira le vendredi 28 octobre, avant la première du film le 11 novembre.

La chanson est un hommage à l’acteur Chadwick Boseman, qui a joué dans le film original “Black Panther” et est décédé en novembre 2020 après une bataille de plusieurs années contre le cancer du côlon. Il avait 43 ans.

Il s’agit de la première nouvelle musique de Rihanna en tant qu’artiste solo depuis son album de 2016, “Anti”.

La chanson a été co-écrite avec l’auteur-compositeur-interprète nigérian Tems, le compositeur oscarisé Ludwig Gransson et le réalisateur de “Black Panther” Ryan Coogler, selon merveille. Il sortira sur le label Westbury Road de Rihanna en partenariat avec Roc Nation, Def Jam Recordings et Hollywood Records.

“Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse de toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie. J’ai essayé d’imaginer ce que je ressentirais si je pourrais leur chanter maintenant et exprimer à quel point ils me manquent”, a déclaré Tems dans un communiqué.

“Rihanna a été une source d’inspiration pour moi, donc l’entendre transmettre cette chanson est un grand honneur”, a ajouté Tems.

La bande originale de « Black Panther : Wakanda Forever » sera disponible le 4 novembre.

Depuis son album “Anti” en 2016, la chanteuse neuf fois lauréate d’un Grammy Award s’est imposée comme une femme d’affaires prospère et a été nommée la plus jeune femme milliardaire autodidacte du monde aux États-Unis par Forbes. Une grande partie de sa richesse provient de ses marques lucratives comme Fenty Beauty et Savage x Fenty.

Le chanteur sera également de retour pour donner des performances en direct. En septembre, il a été annoncé qu’elle se produirait au Apple Music Super Bowl Halftime Show en février.