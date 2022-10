Rihanna fait son retour après six ans d’absence, annonce le morceau Lift Me Up

Bonne nouvelle pour les fans de Rihanna ! Après une longue pause musicale, Rihanna a finalement annoncé sa chanson. Rihanna revient à la musique avec Lift Me Up, le single d’ouverture de la suite à succès de Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

La chanson est un hommage à la vie et à l’héritage de Chadwick Boseman. La chanson sortira le 28 octobre, bien avant la sortie du film le 11 novembre.





Rihanna a taquiné le bourdonnement mélodieux de la chanson sur les réseaux sociaux, mais on sait peu de choses sur le style et le son de la chanson.

Selon Variety, Tems, qui a écrit la chanson, a déclaré : “Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse de toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie. J’ai essayé d’imaginer ce que ça ferait si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent.

“Rihanna a été une inspiration pour moi, donc l’entendre transmettre cette chanson est un grand honneur”, a-t-il ajouté. Selon Variety, le label Westbury Road de Rihanna sortira Lift Me Up en collaboration avec Roc Nation, Def Jam Recordings et Hollywood Records.

Le reste de la bande originale du film, qui sortira le 4 novembre, est encore inconnu. Black Panther: Wakanda Forever est la suite du cinéaste Ryan Coogler à son film de 2018 qui est devenu une pierre de touche culturelle et a remporté une nomination pour la meilleure image aux Oscars.

A lire aussi : Rihanna, championne de la mode maternité, affiche son baby bump en lingerie à la Fashion Week de Paris

Il a écrit une suite pour la star de Panther Chadwick Boseman, mais l’acteur est décédé en 2020 après avoir lutté en privé contre le cancer du côlon. Ainsi, le cinéaste a travaillé sur la façon d’aller de l’avant tout en honorant l’héritage de Boseman.

Le casting vedette de Wakanda Forever comprend Lupita Nyong’o, Letitia Wright et Winston Duke, ainsi que le nouveau venu de Marvel Tenoch Huerta dans le rôle de Namor.

Le film présentera Riri Williams, l’adolescente de génie qui devient le héros Ironheart. Wakanda Forever doit sortir en salles le 11 novembre en anglais, hindi, tamoul et télougou