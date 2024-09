Rihanna évoque sa vie de mère attentionnée et d’épouse élégante

En tant que mère et épouse, Rihanna a des tâches importantes à accomplir alors qu’elle se confie sur la gestion de ces deux tâches.

Lors d’une interview avec Vogue britanniquela gagnante du Grammy a déclaré que sa journée était divisée en deux parties.

Dans le premier domaine, ses devoirs de maman lui ont pris du temps comme elle l’explique : « Mes journées de paresse consistent à toujours porter un chouchou parce que je veux [my hair] « Écarte-toi du chemin ».

Elle a continué : « Je me retrouve donc toujours à porter un chouchou au poignet. Je veux qu’il ne me gêne pas. Je ne veux pas qu’il soit sur mes enfants quand je me penche en avant ; c’est juste salissant !

Mais l’autre moitié de la journée, le Travail La chanteuse a déclaré que ce titre était réservé à son mari, A$AP Rocky.

« Que vous ayez des boucles ou quoi que ce soit, vous devez toujours garder le contrôle, car quand Rocky rentre à la maison, je ne veux pas non plus avoir l’air cassée », a déclaré la fondatrice de Fenty Beauty à propos des conseils pour rester attirante pour son mari.

« Il y a la première moitié de la journée, puis il y a le retour du père à la maison. [half]!”

D’un autre côté, son mari est tout aussi attaché à elle. Expliquant leur lien, il a dit Panneau d’affichage« C’est fou comme nous trouvons un équilibre avec nos emplois du temps chaotiques. »

Ajoutant : «[The relationship] « Tout se passe très bien. Je ne pense pas qu’il y ait une personne plus parfaite, car lorsque les horaires sont chargés, elle comprend très bien cela. »

« Et quand le planning est libéré, c’est là que vous pouvez passer [the] « Nous passons la plupart du temps ensemble. Tout est une question de compréhension et de compatibilité », a-t-il conclu.