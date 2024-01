Rihanna étourdit dans un manteau vintage Vivienne Westwood à Paris

Stéphane Cardinale – Corbis – Getty Images

Vendredi soir, Rihanna a continué à amener de superbes ensembles à la Fashion Week de Paris, résistant une robe noire moulante signée Saint Laurent pour la deuxième édition du Gala Pièces Jaunes. La robe à bretelles longue au sol avait un corsage décolleté et une jupe froncée qui épousait ses courbes.

Sur la robe, elle a drapé un manteau vintage Vivienne Westwood noir avec un col en fourrure spectaculaire et des poignets assortis. Elle a laissé ses cheveux blond miel lâchés et droits et portait un petit tour de cou argenté autour du cou.

Le gala comprenait une foule de performances, dont une du petit ami de Rihanna, A$AP Rocky, qu’elle a été vue en train d’enregistrer à certains moments du public. Etaient également présents ce soir-là Maroon 5, J Balvin, Pharrell Williams, Stray Kids, Lisa de BLACKPINK, ainsi que Gims et Gautier Capuçon.

Plus tôt dans la semaine, Rihanna était assise au premier rang du défilé Dior, portant un autre look entièrement noir saisissant qui comprenait un chapeau et un manteau matelassé structurel avec une taille ceinturée.

Stéphane Cardinale – Corbis – Getty Images

En entrant dans la série, elle a rencontré l’actrice Natalie Portman, et dans un joli clip posté à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, les deux hommes se sont mutuellement fanés. Dans la vidéo, prise par le photographe Stéphane Feugère, Portman s’exclame : “Je t’aime”.

Rihanna lui dit simultanément : « Je suis une vraie fan. »

“Vous plaisantez j’espère?” » demande Portman, apparemment choqué.

Rihanna répond : « Vous êtes depuis toujours l’une des salopes les plus sexy d’Hollywood. Tu as l’air le plus innocent et je me dis ‘uhhh.’

Le Cygne noir L’interprète répond : « Je vais m’évanouir. Je t’aime et j’écoute ta musique tout le temps, tu es une telle reine et je te remercie.

Ils se sont ensuite arrêtés pour poser ensemble pour une photo.

Rihanna fait l’éloge de Natalie Portman dans les coulisses du défilé Dior lors de la Fashion Week de Paris aujourd’hui : « Tu es depuis toujours l’une des salopes les plus sexy d’Hollywood. Tu as l’air le plus innocent et je suis comme AHHHH ». pic.twitter.com/AEru82Sywj – Mises à jour de Natalie Portman (@nportmanonline) 22 janvier 2024

Samedi soir, Rihanna a passé une soirée plus décontractée avec A$AP Rocky, direction le restaurant Cesar avec le rappeur et leur fils RZA, 18 mois, qu’elle portait dans ses bras. Le rappeur marchait derrière elle avec leur plus jeune Riot, âgé de six mois. Le fondateur de Fenty Beauty était résistant une robe à capuche violette et un manteau en fausse fourrure marron, accessoirisés avec des lunettes de soleil rouges et une paire de talons noirs à lanières.

