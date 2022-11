Rihanna étourdit dans la bande-annonce sexy de ‘Savage X Fenty Show Vol. 4’

Bienvenue sur Fenty Fantasia !

RihannaLes fantasmes les plus fous de Fenty prennent vie dans la bande-annonce séduisante du célèbre “Savage X Fenty Show Vol. 4′ que vous pouvez apprécier ci-dessous :

Rêve séduisant de la fièvre de la mode, le spectacle de cette année associe une chorégraphie, un style et une musique primés aux Emmy Awards à l’essence hypnotique de la nature nocturne.

L’événement pionnier présente des performances d’artistes musicaux mondiaux Anita, Burna Boy, Don Toliveret Maxwell avec des apparitions spéciales de Sheryl Lee Ralph, Duc Winston, Taraji P. Henson, Damson Idris, Marsaï Martin, Taylor Paige, Cara Delevingne, Simu Liuet plus.

D’autres invités notables incluent Angela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Irina Cheikh, Joan Petits, Pain de maïs, Pierre de Lara, Lilly Singh, Précieux Lee, Ricky Thompson, Zach Mikoet bien d’autres portant les nouveaux looks Savage X Fenty qui seront disponibles dans la boutique de mode Amazon et chez Savage X Fenty le 9 novembre.

La bande-annonce animée est tombée au milieu de l’hystérie des médias sociaux Johnny Depp apparaîtrait comme un invité surprise dans le défilé de mode.

Selon des rapports de TMZle personnage controversé ne marcherait pas sur la piste, mais sera au centre de l’un des moments “star” de l’émission qui a déjà inclus Cindy Crawford et Erykah Badou.

Selon certaines rumeurs, Depp porterait des articles de la collection pour hommes et serait le premier homme de l’histoire de l’émission Savage X Fenty à assumer ce rôle.

Les sources de TMZ disent que Rih et son équipe ont invité Johnny à participer à l’émission et que les deux parties étaient “vraiment excitées” pour que cela se produise.

Johnny a soi-disant déjà filmé son rôle qui sera inclus dans la première très attendue de la série.

Alors que Depp a fini par remporter un verdict substantiel dans son affaire contre son ex-femme Amber Heard, beaucoup considèrent toujours l’acteur comme controversé, ce qui explique le contrecoup sur Internet.

‘Savage X Fenty Show Vol. 4’ sera diffusé en exclusivité sur Prime Video dans le monde entier le 9 novembre.