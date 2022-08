Rihanna et Rocky ont une soirée entre parents

Ce règne de Rihanna ne s’arrête pas !

C’était une soirée entre parents pour Rih et A$AP Rocky jeudi soir à New York, alors qu’ils étaient photographiés en train d’aller dîner au Emilio’s Ballato. Rih avait l’air délicieusement THIQUE dans une petite robe noire, qu’elle a associée à une boutonnière surdimensionnée et des talons noirs à lanières. Rocky portait une chemise à manches longues de style motocross vert baggy avec un jean baggy noir.

Alors que le couple ne semblait pas dérangé par les photographes, la soirée s’est déroulée dans la foulée de récents rapports selon lesquels Rih et Rocky ont gardé un profil très bas pour préserver l’intimité de leur bébé. Le couple a accueilli un petit il y a à peine trois mois mais n’a presque rien révélé sur l’enfant.

Les deux stars de la musique sont toutes deux connues pour leurs attitudes audacieuses, impétueuses et courageuses, qui se dégagent absolument des images de la date. Dans certains clichés, un spliff pend de la lèvre de Rocky, alors qu’il serre une bouteille presque vide de son nouveau whisky Mercer + Prince. Cette semaine, il a été révélé que l’ancien ami de Rocky, Terrell Ephron, alias A$AP Relli, avait intenté une action en justice contre lui concernant la fusillade du 6 novembre 2021, pour laquelle Rocky avait été arrêté en avril. Si ces photos disent quelque chose, c’est que Rocky et Rih n’ont peur d’aucune adversité.

Sur une autre note, pouvons-nous parler de cette magnifique lueur Mama? Rihanna est magnifique.

Découvrez plus de photos de la sortie ci-dessous: