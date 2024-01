Rihanna et Natalie Portman Vidéo de fangirl de la Fashion Week de Paris : Regardez – Billboard

Pascal Le Segretain/Getty Images pour Christian Dior

La Fashion Week de Paris fait ressortir toutes les stars et favorise ainsi de fantastiques croisements. Lundi 22 janvier, le défilé Dior Haute Couture présentait une nouvelle collection de la maison de couture emblématique et un lien hilarant entre Rihanna et Natalie Portman.

Vêtue d’une tenue texturée entièrement noire composée d’une veste bouffante à ceinture, d’une jupe moulante, de gants en cuir et d’une casquette tendance, la chanteuse des « Diamonds » a brillé au premier rang du spectacle. Même si on s’attend toujours à un moment de mode époustouflant pour Rihanna, voir Rihanna se réjouir de Portman a été un véritable moment de la Fashion Week.

«Je suis un putain de fan!» RiRi a déliré. “Tu es l’une des bi-es les plus chaudes d’Hollywood depuis toujours!”

Les deux stars se sont rencontrées en dehors de la série et ont immédiatement partagé une étreinte serrée, se balançant d’avant en arrière alors qu’elles se fanaient l’une sur l’autre. “Vous avez l’air le plus innocent, et je me dis ‘Ugh !'”, a déclaré la chanteuse de “Umbrella” en tournoyant d’excitation.

Portman, qui portait un blazer noir oversize sur une mini-robe noire, a partagé l’enthousiasme de Rihanna, exprimant son amour pour la neuf fois lauréate d’un Grammy et acceptant ses compliments avec incrédulité. “Vous plaisantez j’espère? Excusez-moi, je vais m’évanouir. Je vais m’évanouir ! » a déclaré l’actrice oscarisée en réponse à la proclamation de fandom de Rihanna. “Je t’aime et j’écoute ta musique tout le temps et tu es une telle reine, merci !”

Naturellement, Rihanna a demandé aux papistes de prendre une photo d’elle et de Portman, et le Cygne noir l’actrice obligée avec extase. “Quelqu’un peut-il prendre une photo pour que je puisse me souvenir de ce qui s’est passé demain ?!” a plaisanté la superstar de la pop. «Je ne m’enthousiasme pour personne!» Les deux dames ont ensuite partagé un dernier câlin.

Ce crossover a marqué le début d’une grosse semaine pour Portman. La célèbre actrice pourrait remporter sa quatrième nomination aux Oscars en carrière pour son rôle principal dans Todd Haynes. mai décembre lorsque les noms seront révélés mardi. Aux Oscars de l’année dernière, RiRi a remporté une nomination pour la meilleure chanson originale pour « Lift Me Up », son hit numéro 2 du Billboard Hot 100 du Panthère noire : Wakanda pour toujours bande sonore.

Regardez Rihanna et Natalie Portman se déployer ci-dessous :