Rihanna et Kendrick Lamar déclinent l’énorme offre de Coachella 2025

Rihanna et Kendrick Lamar ont refusé l’une des offres les plus importantes de l’année prochaine.

Selon un rapport de BloombergRihanna et Kendrick ont ​​décliné l’offre de figurer à Coachella 2025.

Alors que Coachella 2024 a connu ses ventes de billets les plus lentes depuis une décennie, Paul Tollett, PDG de Goldenvoice et co-fondateur du festival, recherche désormais de grands artistes célèbres pour attirer plus de fans.

Même si aucune raison exacte n’est citée pour expliquer le déclin du rappeur, sa liste énorme de projets à venir semble en être la raison.

Le rappeur devrait être la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du NFL Super Bowl LIX en février 2025 et devrait démarrer une tournée plus tard dans l’année.

D’un autre côté, la mère de trois enfants, qui s’est produite lors d’un mariage à Ambani plus tôt cette année, semble avoir pris une pause dans ses tournées car elle se concentre uniquement sur sa famille et ses affaires.

Bien qu’aucune star de Coachella 2025 n’ait été confirmée, le festival de 2024 avait en tête d’affiche Lana Del Rey, Tyler, The Creator et Doja Cat.

Il a également vu des performances de Blur, Ice Spice, Grimes, Sabrina Carpenter, Peso Pluma, J Balvin et bien d’autres artistes.