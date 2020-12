Rihanna et A $ AP Rocky ont confirmé qu’ils sortaient ensemble, selon les rapports.

La chanteuse de Diamonds et son amie de longue date, toutes deux âgées de 32 ans, auraient apprécié un dîner ensemble au Beatrice Inn, à New York, avec un groupe d’amis samedi soir.

Le couple présumé était « assis derrière un rideau », donc ils étaient hors de vue, selon Page Six.

Une source PEOPLE a affirmé que les célèbres musiciens étaient dans une relation amoureuse après avoir été vus ensemble lors de la soirée.

Rihanna et A $ AP, de son vrai nom Rakim Mayers, ont une histoire car les artistes ont travaillé ensemble dans le passé.







(Image: Getty Images)



Elle a présenté le rappeur dans sa campagne Fenty Skin en juillet et ils ont réalisé des interviews conjointes avec Vogue et GQ pour promouvoir la gamme.

Il semble que le couple s’entende très bien grâce à leur amitié, comme le rappeur lui a dit dans une vidéo de GQ à l’époque: « Je pense que le plus dur de travailler avec vous n’est pas de se moquer et de rire tout le temps. ** C’est de la comédie. C’est la partie la plus difficile.

« Tu sais, les gens sont tellement cool que c’est difficile de ne pas, de ne pas rire. C’est tout. Mais c’était amusant. Le plus dur est de ne pas trop s’amuser. Tu oublies juste que ça marche encore à la fin de la journée. »







(Image: Samir HusseinWireImage)



La nouvelle survient après la séparation de Rihanna de son ex-petit ami Hassan Jameel en janvier.

Le couple a alimenté les spéculations sur une romance après avoir été repérés ensemble à New York – le même jour où la nouvelle a éclaté au sujet de sa rupture avec Hassan.

Une source a déclaré au Sun en janvier: « Ils ont partagé une suite d’hôtel pendant ce voyage à New York. Cependant, Rihanna hésite à mettre une étiquette dessus car c’est si peu après Hassan.







(Image: AFP / Getty Images)



« Ils apprécient vraiment la compagnie de l’autre et prennent les choses facilement car c’est encore tôt. »

Le rappeur a servi d’acte d’ouverture pour les dates américaines de la tournée mondiale des diamants de Rihanna en 2013.

Il a également été présenté sur son morceau Cockiness.

The Mirror a contacté Rihanna et les représentants d’A $ AP Rocky pour commentaires.

