Rihanna et ASAP gardent ça privé avec un nouveau bébé

Rihanna et ASAP gardent les choses au plus bas à New York alors qu’elles s’adaptent à la nouvelle parentalité.

Evidemment, car où sont les photos ? Les fans ont hâte de voir la belle tête de bambina ou de bambino !

Une source a dit HE, “Ils gardent les choses discrètes pour pouvoir profiter de leur petite famille”. La vie privée est devenue de plus en plus importante pour le couple.

La source a déclaré: «Quand ils n’étaient que deux, ils sortaient à toute heure du jour et de la nuit et interagissaient avec les fans. Maintenant, avec le bébé, ils sont un peu plus protecteurs.

C’est compréhensible. Il y a beaucoup de fous ici.

Le couple cool ass n’a été photographié que quelques fois depuis qu’il a pris les titres de maman et papa. Une fois début juillet dans un salon de coiffure à Londres, puis plus tard dans le mois lorsqu’elle s’est arrêtée pour la performance d’ASAP au festival de musique Lollapolooza à Paris. Ils ont également été aperçus en train de faire des courses dans la Grosse Pomme et, plus récemment, fin juillet, en train de passer une soirée sexy dans un endroit appelé Carbone.

La source a également révélé que Rihanna adore son nouveau rôle de maman mais refuse de mettre sa carrière en veilleuse indéfiniment. “Elle est l’une des personnes qui travaillent le plus dur et elle peut certainement tout avoir”, a déclaré la source, notant qu’elle “sera une mère active et aura une carrière impressionnante”.

Les fans ont imploré un nouvel album du chanteur “We Found Love”. “Mes fans me tueraient s’ils attendaient aussi longtemps pour une berceuse”, a-t-elle plaisanté.

Tant que tu le sais, ma fille.

Jusqu’à ce qu’elle publie un nouveau projet, je suis sûr que la Marine se contente d’être des tantes et des oncles honoraires pour elle et l’enfant aimé d’ASAP.

En temps voulu, à la manière classique de Rihanna, elle révélera le beau visage et le nom de son bébé d’une manière créative et révolutionnaire.

Les fans disent que le bébé a frappé à la loterie génétique et sera sans aucun doute aussi stylé que ses unités parentales.

Nous verrons! Jusque-là, j’espère que les paparazzi continueront à les laisser profiter de leur petit paquet de joie en paix.