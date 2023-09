Rihanna et A$AP Rocky révèlent des photos de Baby Riot Rose

Rihanna et A$AP Rocky donnent aux fans un premier aperçu de leur deuxième fils dans une série d’adorables films familiaux.

Un peu plus d’un mois après sa naissance, le bébé Riot Rose Mayers fait ses débuts mondiaux.

Dans clichés pris par le photographe Miles Diggs alias Diggzy qui a capturé la première annonce de grossesse de Rih, bébé Riot occupe le devant de la scène aux côtés de sa célèbre mère, de son père et de son grand frère, RZA Athelston Mayers, 16 mois.

Dans le purement précieux photos, Rih porte une veste en jean et des panta-boots bleu marine tandis que le fier Papa A$AP porte un maillot de corps blanc, une chemise à carreaux et un jean. Les boucles de Rih sont façonnées en un chignon chic et elle semble ravie de poser aux côtés de sa famille.

Les garçons du couple sont tout aussi élégants ; Riot Rose porte un ensemble de couleur rose qui comprend une salopette, un durag et des bottes Timberland tandis que RZA porte une petite veste en cuir et un jean.

En février, quelques jours seulement avant d’annoncer sa deuxième grossesse, Rihanna a déclaré Vogue britannique qu’elle était « très heureuse » de sa maternité et qu’on lui a rappelé qu’elle avait dit qu’elle voulait une grande famille de trois ou quatre enfants.

« Oh merde », a-t-elle dit en riant à l’écrivain Giles Hattersley. « Tu dois vraiment faire attention à ta bouche. « Écoutez, je suis partante pour quoi que ce soit », a-t-elle ajouté. « Mon souhait serait d’avoir plus d’enfants, mais peu importe ce que Dieu veut pour moi, je suis là. » Je suppose que maintenant Rocky a son fils, tu peux avoir ce que tu veux ensuite ? elle a demandé. « Je suis ouverte », a-t-elle ajouté. « Fille garçon. Peu importe. »

Félicitations à Rih et Rocky pour leur dernier ajout !