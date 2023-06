Rihanna et A$AP Rocky repérés au défilé de mode Louis Vuitton de Pharrell – Hollywood Life

Voir la galerie







Personne ne fait des tenues de couple comme Rihanna35, et A $ AP Rocky, 34 ! Pendant que Pharrell Williams‘ Lors du premier défilé Louis Vuitton à Paris le 20 juin, la fondatrice de Fenty Beauty et son homme ont porté des tenues en denim presque assorties et ont fait tourner les têtes à leur arrivée (REGARDER ICI). La maman enceinte a opté pour un ensemble en jean à carreaux de la marque française et a choisi d’ajouter un haut de soutien-gorge assorti qu’elle a mis en valeur, ainsi que sa bosse de bébé nue. Riri a ajouté un bonnet assorti, des créoles en argent et plusieurs colliers à son look.

Pendant ce temps, le hitmaker « Fashion Killa » a secoué une veste en denim LV avec un jean baggy LV assorti. La femme de 34 ans a ajouté un bonnet éblouissant et des lunettes de soleil avec des perles autour d’eux. Le couple puissant se tenait doucement la main alors qu’A $ AP Rocky escortait Riri jusqu’à son siège et ne pouvait s’empêcher de sourire. Dans une vidéo séparée, Rihanna et son copain ont été vus en train d’encourager Pharrell au milieu de son tour de victoire après le défilé de mode. Le chanteur de « We Found Love » a levé le pouce de la foule pendant que A $ AP Rocky continuait d’applaudir.

Peu de temps après que les images de la femme de 35 ans et d’A$AP Rocky ont atterri en ligne, ses fans ont réagi aux looks époustouflants. « Couple fashion », un admirateur tweetétandis qu’un autre plaisanté, « Asap se sent définitivement bonita. » Dans un commentaire séparé, un fan n’a pas pu s’empêcher de comparer son look denim à Britney Spears et Justin Timberlakede 2001. « Curse of the Double Denim Date… round 2 », a écrit le fan, accompagné d’un photo de Britney et JT dans le look iconique.

Quatre jours seulement avant d’assister au défilé de Pharrell à Paris, Rihanna s’est rendue sur Instagram pour partager sa photo de campagne Louis Vuitton. « LOUIS VUITTON MEN Spring Summer 2024 », a-t-elle légendé le message. Bien sûr, A$AP Rocky a été l’un des premiers à commenter et a ajouté une série d’emojis de flamme pour faire le buzz avec sa femme. Plus tard, un fan a félicité le chanteur « Happy » pour avoir utilisé Rihanna dans la campagne. « Le fait que Pharrell ait eu une icône de femme enceinte comme modèle pour sa première campagne de vêtements pour hommes LV », ont-ils écrit, avec un emoji cérébral. Un admirateur séparé a également noté que le deuxième bébé à naître de Riri a déjà fait une apparition au Super Bowl et maintenant cette publicité LV. «Ce bébé a déjà fait la une du superbowl et est maintenant en vedette dans une publicité de Louis. Iconique », ont-ils écrit.

La milliardaire et son partenaire partagent déjà un fils, RZA, 1, à qui elle a donné naissance en mai 2022. Moins d’un an plus tard, la fière maman a fait ses débuts avec son baby bump grandissant au spectacle de la mi-temps du Super Bowl en février 2023, confirmant officiellement qu’elle attend son deuxième enfant avec A$AP Rocky. Lors de son apparition au Met Gala le 1er mai, Riri s’est assurée de jaillir sur son petit et de parler de la façon dont la maternité l’a changée. « Je suis amoureuse ! », a-t-elle plaisanté. « Je suis obsédé et je ne me sens même pas coupable. »

