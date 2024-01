Rihanna et A$AP Rocky rencontrent le président français Emmanuel Macron après la Fashion Week de Paris

Ils sont au Pa-RIH !

Rihanna et son copain A$AP Rocky se sont occupés de choses sérieuses pendant leur séjour à Paris, avec nul autre que le président français Emmanuel Macron.

Le duo avait l’air très chic alors qu’ils se sont habillés pour la rencontre présidentielle à l’Élysée, la résidence officielle de Macron, mercredi.

Les deux hommes ont chacun opté pour des tenues conservatrices, mais ont veillé à les styliser avec leur style signature.

La chanteuse de « Kiss It Better », 35 ans, portait une petite robe noire sous une veste en cuir surdimensionnée avec une ceinture qui lui serrait la taille.

Elle a complété son look avec des talons à bride cheville sur des collants semi-transparents et accessoirisée de bijoux dorés et d’une élégante pochette noire.

Pour sa part, le rappeur de « F-kin’ Problems », également âgé de 35 ans, portait une chemise boutonnée sous un pull orné avec un décolleté en strass.

Il a associé le look à un pantalon noir, une cravate à motifs, une paire de lunettes de soleil ainsi qu’une veste en cuir assortie à celle de Rihanna.

Les deux jeunes fils du couple, RZA, 1 an, et Riot, 5 mois, n’ont pas rejoint leurs célèbres parents.

Bien que l’on ne sache pas pourquoi les deux hommes ont rendu visite à Macron, Rihanna avait déjà rencontré le président français à plusieurs reprises ces dernières années.

En juillet 2017, la fondatrice de Fenty Skin a rencontré Macron pour discuter du financement de l’éducation internationale du pays après avoir atteindre à lui sur les réseaux sociaux.

Et en février 2018, les deux hommes se sont retrouvés à nouveau à Dakar, au Sénégal, pour collecter des fonds pour l’éducation dans les pays en développement.

Rihanna a posé pour des photos au restaurant Siena à Paris, où elle a même dessiné un autoportrait dans leur assiette. Instagram / @siena.paris

La sortie de Rihanna et Rocky a eu lieu quelques jours seulement après que le couple ait atterri dimanche dans la Ville de l’Amour pour la Fashion Week de Paris.

Lors du défilé Christian Dior de lundi, Rihanna a partagé un doux moment avec Natalie Portman après avoir fait une fangirl pour l’actrice.

La chanteuse milliardaire devenue femme d’affaires s’est extasiée devant l’actrice oscarisée, 42 ans, quelques secondes seulement après l’avoir vue arriver au défilé haute couture.

“Tu es l’une des salopes les plus sexy d’Hollywood depuis toujours”, a déclaré Rihanna à l’actrice de “May December”. dans un clip » partagé sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’elle est une de ses « fans ».

« Vous avez l’air le plus innocent et je me dis : « Ah ! »

Le fondateur de Fenty Beauty a assisté lundi au défilé haute couture Christian Dior lors de la Fashion Week de Paris. Corbis via Getty Images

Le compliment a surpris Portman, car elle a révélé qu’elle était, à son tour, une grande fan de Rihanna.

Après le défilé de mode, Rihanna s’est rendue dans son restaurant préféré, Siena, où elle a joyeusement posé pour des photos qui ont ensuite été partagées. sur Instagram.

Le chanteur a même dessiné un rapide autoportrait sur l’une de leurs assiettes.