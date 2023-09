Rihanna et A$AP Rocky partagent les premières photos de leur fils nouveau-né, Riot Rose – National

Certaines photos provoqueront certainement un émeuteet ceux-ci ne font pas exception.

Rihanna et A$AP Rocky montrent leur famille grandissante, donnant au monde un premier aperçu de leur fils nouveau-né, Riot Rose Mayers, dans une série de photos de famille.

Sur les photos, prises par le célèbre photographe Miles Diggs, on peut voir le couple musical puissant se blottir contre le petit Riot et son frère aîné, RZA.

« C’est une affaire de FAMILLE 💪🏽 Bienvenue dans le monde Riot Rose », a posté Diggs sur sa page Instagram, avec une adorable photo de RZA saisissant la jambe de sa mère souriante, tandis qu’un père fier tient son deuxième-né vêtu de rose devant la caméra. .

L’histoire continue sous la publicité

Baby Riot est né il y a à peine six semaines, lorsque Rihanna, 35 ans, lui a donné naissance le 1er août.

Et l’introduction de Riot au monde ne pourrait pas être plus différente de celle de son frère.

Alors que les premiers indices de l’existence de RZA sont devenus connus en janvier 2022 lorsque le couple a publié quelques images du baby bump nu et orné de bijoux de Rihanna – des photos qui ont également été prises par Diggs – Riot a fait une annonce beaucoup plus médiatisée plus tôt cette année, lorsque sa mère a surpris tout le monde en montrant son ventre qui grossissait alors qu’elle se produisait pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Et le couple a été beaucoup plus rapide à annoncer le nom de Riot : nous avons appris son nom juste un mois après la naissance, alors que le monde a attendu près d’un an pour connaître le nom de RZA.

L’histoire continue sous la publicité

S’adressant au Vogue britannique en mars, Rihanna a parlé de devenir maman, affirmant que « tout change quand on a un bébé » et qualifiant cela de « légendaire ».

Des photos supplémentaires de la jeune famille à la mode ont également été partagées par Vanity Fair, dans lesquelles on peut voir les parents interagir avec leur nouveau-né sur un lit, ainsi que des photos où RZA porte une petite veste en cuir et une paire de FENTY de sa mère. Baskets X Puma Avanti.