Rihanna et A$AP Rocky ont une soirée en amoureux remplie de PDA à Ambra à New York

L’amour de Rihanna et A$AP Rocky était pleinement visible à Ambra à New York samedi soir.

Le couple de superstars est arrivé au repaire des célébrités de West Village après les heures d’ouverture et s’est installé dans une cabine confortable près de la fenêtre où ils « ont discuté, ri et ont emballé leur PDA complet jusqu’à leur départ », a déclaré un espion à Page Six.

Le couple est arrivé au restaurant vers minuit. BeautifulSignatureIG / BACKGRID

On nous dit qu’ils sont arrivés à l’improviste auprès des services de sécurité vers minuit. Les spectateurs étaient bouche bée devant les tourtereaux à la mode, parés de noir. Le magnat milliardaire de Fenty Beauty a recouvert sa mini-robe d’une doudoune noire surdimensionnée, d’un chapeau, de talons aiguilles, de colliers en or et de talons aiguilles. Pendant ce temps, Rocky, qui a eu 36 ans le 3 octobre, avait l’air pimpant dans un trench-coat blanc à double boutonnage.

Les convives de fin de soirée étaient bouche bée devant la paire fashional. Images du GC

«Ils étaient magnifiquement habillés à neuf. Quand ils sont entrés, l’ambiance a pris un autre niveau. Leur aura en tant que couple est incroyable et ils ont une telle ambiance », nous a dit un dîner tard dans la nuit.

La cuisine d’Ambra était déjà fermée au moment où ils sont arrivés. Le chef John DeLucie était également hors de vue, alors Rihanna et A$AP ont dû se contenter de la meilleure chose suivante : une pizza de la pizzeria voisine du propriétaire Eytan Sugarman, Made in New York Pizza Parlour. .

Le personnel s’est fait livrer une variété de pizzas et «ils ont été très aimables envers le personnel». « Ils semblaient très reconnaissants », a déclaré une source proche.

Rihanna et A$AP sont les parents de deux garçons, RZA Athelston et Riot Rose Mayers. DIGGZY/REX/Shutterstock

Les parents branchés ont été accueillis par des paparazzi lorsqu’ils sont sortis du restaurant vers 1h30 du matin, A$AP accompagnant le chanteur de « Rude Boy » jusqu’à leur voiture. «C’était un vrai gentleman, et il [carefully] s’est assuré qu’elle… est montée dans la voiture », a déclaré l’initié.