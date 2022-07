Rihanna et A$AP Rocky ont un rendez-vous sexy après avoir eu un nouveau bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : PapCulture / BACKGRID

Rihanna34, et A $ AP Rocky, 33 ans, ressemblait à des parents cool lorsqu’ils sont sortis ensemble pour un rendez-vous amoureux le 24 juillet. dans un restaurant où ils ont apprécié le dîner. Les deux stars ont gardé la tête baissée et se sont couvert les yeux avec des lunettes de soleil en passant devant les caméras.

La tenue de Rihanna comprenait un corset en satin bleu marine sous une veste en cuir noir et des leggings et des talons assortis tandis que Rocky portait un t-shirt blanc avec une doublure bleue sous un blazer bleu marine, un short assorti et des baskets noires et blanches. Le crooner “Unfaithful” avait également ses longs cheveux bouclés avec son look et portait un sac à main noir. Son maquillage comprenait un rouge à lèvres pêche foncé qui allait parfaitement avec sa tenue générale.

Le dernier rendez-vous de Rihanna et Rocky remonte à un peu plus de deux mois depuis qu’ils ont accueilli leur premier enfant ensemble. La maman et le papa adorés ont été très privés de leur nouveau petit, qui est un garçon, et ne sont “pas tout à fait prêts” à le montrer au public. “Rihanna n’est pas encore tout à fait prête à faire ses débuts avec son bébé au monde », a déclaré EXCLUSIVEMENT une source précédente HollywoodLa Vie. “Il est encore très jeune et elle gère toujours la transition vers la maternité.”

“Rihanna est extrêmement protectrice envers son bébé, et elle ne laisse qu’un groupe restreint d’amis proches et de famille le rencontrer », a poursuivi la source. « A quelques exceptions près, Rihanna n’a pas été du genre à partager une grande partie de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Elle apprend et prend chaque jour comme il vient, mais se consacre à être la meilleure mère possible. C’est le moment le plus important de sa vie et elle le prend très au sérieux.

La propre expérience de Rihanna avec la grossesse a également semblé mener à sa nouvelle ligne de vêtements de maternité. Une autre source nous a récemment dit qu’elle travaillait sur des vêtements pour femmes enceintes à vendre sur son label Savage X Fenty. “Rihanna a travaillé sur la création d’une ligne de vêtements de maternité pour femmes sous sa ligne Savage X Fenty”, a révélé la source à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Pendant sa grossesse, on lui a dit qu’elle était une si grande source d’inspiration pour tant de femmes pour briser le moule de ce qu’il est acceptable de porter qu’elle en a été vraiment émue. Elle a présenté de nombreuses fois des mannequins enceintes dans ses publicités Fenty et elle souhaite redéfinir la façon dont les femmes enceintes sont perçues en créant une marque qui leur permettra de se sentir toujours sexy et belles pendant la grossesse.