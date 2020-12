Rihanna et son petit ami A $ AP Rocky seraient « inséparables ».

La chanteuse emblématique et son ami de longue date et rappeur primé, tous deux âgés de 32 ans, sont au centre de rumeurs d’amour depuis des mois, après s’être rencontrés en 2013.

Et il semble que leur relation supposée ne cesse de se renforcer ces derniers mois.

Une source a déclaré à People: « Ils ont été inséparables ces dernières semaines. C’est une nouvelle relation, mais ils semblent tous les deux très intéressés.

« Ils ont toujours semblé passer un bon moment ensemble. Ils ont beaucoup en commun. »

Bien que les A-listers soient restés muets sur leur romance, la source ajoute: « Rihanna semble très heureuse de sortir avec A $ AP. »







(Image: Samir HusseinWireImage)



La chronologie du couple remonte à 2013, lorsque le rappeur – de son vrai nom Rakim Mayers – a travaillé en étroite collaboration avec le PDG de Fenty Beauty sur son morceau Cockiness (Love It)

C’est peu après que Rihanna l’a invité à jouer le rôle d’ouverture de sa tournée Diamonds World la même année.

Depuis, le couple a fréquenté d’autres célébrités, Rihanna avec des célébrités telles que Chris Brown, Drake et Travis Scott, et A $ AP précédemment daté avec Kendall Jenner, Rita Ora et Iggy Azalea.







(Image: Getty Images)



Mais il semble que leurs routes se soient conduites les unes aux autres, car ils ont été récemment repérés lors d’une soirée romantique.

Leur romance semble s’être épanouie peu de temps après que la relation de Rihanna avec le milliardaire Hassan Jameel se soit effondrée en janvier.

Le couple a alimenté les spéculations sur une romance après avoir été repérés ensemble à New York – le même jour, la nouvelle a éclaté au sujet de sa rupture avec Hassan.







(Image: Getty Images pour Bergdorf Goodman)



Et peu de temps après, Rih a invité A $ AP à participer à sa campagne Fenty Skin en juillet.

Ils ont tous les deux fait des interviews conjointes avec Vogue et GQ pour promouvoir la gamme, avec A $ AP lui disant dans le clip: « Je pense que le plus dur de travailler avec vous est de ne pas rire tout le temps.

« Comme ça, cette merde est de la comédie. C’est la partie la plus difficile. »







(Image: AFP / Getty Images)



Il a ajouté: « Vous savez, les gens sont tellement cool que c’est difficile de ne pas, de ne pas rire. C’est tout. Mais c’était amusant. Le plus dur est de ne pas trop s’amuser. Vous oubliez juste que ça marche encore à la fin de la journée. »

De plus, les deux musiciens passent le même temps entre les États-Unis et Londres.

Mirror Online a contacté les représentants de Rihanna et d’A $ AP Rocky pour obtenir leurs commentaires.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033