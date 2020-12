Rihanna et A $ AP Rocky continuer d’alimenter les rumeurs d’amour, cette fois, avec une sortie à New York.

Plus tôt cette semaine, les spéculations sur les relations impliquant le duo musical ont explosé après avoir été repérées avec un groupe d’amis. Maintenant, RiRi et Rocky lèvent les sourcils une fois de plus après être sortis pour une promenade en solo dans la ville. Comme le dit un témoin oculaire à E! News, ils ont gardé les choses discrètes.

«Ils sont restés chez Rihanna et n’ont pas fait grand-chose», explique l’initié. «Ils sont sortis pour une promenade du soir et se sont promenés dans le quartier. Il faisait froid et sombre et ils ne sont pas allés loin. Ils ont juste marché un peu et ont bavardé.

La fondatrice de Fenty a été vue pour la première fois avec le rappeur en janvier, peu de temps après la séparation de Rihanna d’avec son petit ami de trois ans, l’homme d’affaires saoudien. Hassan Jameel. Malgré les spéculations, des sources ont déclaré à E! Nouvelles à l’époque que Rihanna ne cherchait pas de relation.

« Elle vient de sortir d’une longue relation intense avec Hassan. Elle veut être célibataire et ne va pas se lancer dans quelque chose », avait précédemment partagé une source avec E! Nouvelles. « Elle traîne avec ASAP Rocky, mais elle ne sort pas avec lui. »