Rihanna est glamour avec un look aux longues jambes pour l’événement Fenty X Puma à Los Angeles

Rihanna s’est déclarée « Soccer Mom » ​​en grosses lettres dorées lors d’une conférence de presse pour sa nouvelle collection Fenty X Puma « Avanti », qui s’est tenue jeudi aux studios BLT de Los Angeles.

La milliardaire Bajan de 36 ans – qui s’appuie sur le styliste Jahleel Weaver – a montré une petite jambe dans un maxi-cardigan à rayures colorées et une paire de ses baskets blanches « Avanti VL » à 150 $ dotées d’une languette à rabat surdimensionnée.

Le coiffeur Yusef a coiffé le carré noir relevé de Riri (née Robyn Fenty) et la maquilleuse Priscilla Ono a entièrement modelé son teint pour l’événement.

À un moment donné, la neuf fois lauréate d’un Grammy – qui a deux fils de moins de 2 ans – a fait une drôle de tête alors qu’elle était entourée d’enfants alors que ses chaussures sont disponibles dans toutes les tailles.

Rihanna – dont le partenariat avec la marque allemande remonte à une décennie – a transformé sa ligne de lingerie de 3 milliards de dollars Savage X Fenty en une société de cosmétiques de 600 millions de dollars, Fenty Beauty, qui s’est développée en Fenty Skin, Fenty Fragrance et Fenty Hair.

L’ambassadrice de la marque J’Adore Dior vient de rentrer de sa Barbade natale avec son bébé A$AP Rocky, dont le procès devant jury pour agression criminelle a été reporté mardi du 12 novembre au 21 janvier afin qu’il puisse se produire lors d’un « concert-bénéfice à Bangkok fin novembre ».

Le rappeur en difficulté de 36 ans (né Rakim Athelaston Mayers) devrait faire la une de Rolling Loud Thailand le 22 novembre au parc à thème Legend Siam Pattaya à Na Chom Thian.

Mais la Thaïlande Rolling Loud communiqué de presse et site web ne mentionnez aucune association avec une organisation caritative ou à but non lucratif pour le festival, qui coûte aux fans entre 270 et 425 dollars pour les laissez-passer d’une journée et entre 650 et 1 020 dollars pour les laissez-passer de trois jours.

‘J’essaie de créer [a] Starbucks [with franchise festivals] », a expliqué Matt Zingler, co-fondateur de Rolling Loud, à Forbes en 2018.

«Il s’agit simplement de mise à l’échelle, d’élasticité des prix, ainsi que d’offre et de demande. Pour nous, en tant que festival, notre retour sur investissement se situe entre 10 et 50 %. Il y a une raison pour laquelle nous grandissons à ce rythme.

Le 8 janvier, A$AP – qui a engagé l’avocat Joe Tacopina – a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation d’agression avec une arme à feu semi-automatique découlant d’une fusillade en 2021 sur son ami de longue date A$AP Relli (né Terell Ephron).

Les procureurs ont obtenu une vidéo de Rocky – qui risque jusqu’à huit ans de prison s’il est reconnu coupable – tenant prétendument une arme à feu, mais il n’y a aucune vidéo d’Ephron recevant une balle dans la main.

Le défunt père Bajan du double candidat aux Grammy Awards aurait été emprisonné alors qu’il n’avait que 12 ans, et il a passé son adolescence à se déplacer dans des refuges pour sans-abri avec sa mère et sa sœur.

Le partenariat de Rihanna avec la marque allemande remonte à une décennie

Le procès devant jury pour agression criminelle d’A$AP Rocky (à droite, photographié le 10 janvier avec l’avocat Joe Tacopina) a été reporté au 21 janvier afin qu’il puisse se produire lors d’un « concert-bénéfice à Bangkok ».

Le rappeur de 36 ans (né Rakim Athelaston Mayers) devrait être la tête d’affiche de Rolling Loud Thailand le 22 novembre au parc à thème Legend Siam Pattaya à Na Chom Thian.

Le co-fondateur de Rolling Loud, Matt Zingler (à droite, photographié avec Rihanna en 2021) a expliqué à Forbes en 2018 : « Pour nous, en tant que festival, notre retour sur investissement se situe entre 10 et 50 %. Il y a une raison pour laquelle nous grandissons à ce rythme »

Le 8 janvier, A$AP (à gauche, photo du 20 novembre) a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation d’agression avec une arme à feu semi-automatique découlant d’une fusillade en 2021 sur son ami de longue date A$AP Relli.

Mardi, le juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Mark Arnold, a accepté d’héberger Rihanna dans sa salle d’audience pour le procès qui durera sept à dix jours : « Si elle veut venir, elle peut venir ».

« Si elle veut venir, elle peut venir », a déclaré Arnold lors de l’audience.

Le quatrième album studio retardé de Rocky, Don’t Be Dumb, devrait sortir courant novembre.

Riri produira et exprimera ensuite la Schtroumpfette dans le film The Smurfs Movie de Paramount Animation – qui sortira dans les salles britanniques et américaines le 14 février 2025 – tout en écrivant et en enregistrant des chansons originales.

Le film d’animation de Chris Miller et Matt Landon mettra également en vedette Nick Offerman, Natasha Lyonne, JP Karliak, Dan Levy, Amy Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Sandra Oh, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt. Russell et John Goodman.